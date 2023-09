Coppa Liguria, Altarese vs Città di Savona LIVE (0-1): la cronaca della ripresa

ALTARESE 0 vs SAVONA 1 (26′ Rizzo)

39′ Leotta per Magliano, l’Altarese prova gli ultimi tentativi per pareggiare.

36′ Pallone splendido nello stretto di Pondaco che cerca Romano. L’attaccante lo controlla e cerca il varco per calciare ma la difesa è attenta.

35′ Riecco Romano da fuori: Fradella in due tempi. Altro cambio per il Città di Savona: fuori Buttu per Diroccia.

30′ Touray prende il posto di Vallarino, cambio offensivo per i locali.

26′ Magliano effettua una rimessa lunga davvero interessante che taglia tutta l’area di rigore. Nessuno ci ha creduto, una deviazione sarebbe stata decisiva per il gol del pari!

25′ Pondaco salva sulla linea sul colpo di testa di Fofana! Scivolata che vale come un gol, ora l’Altarese può provare l’assalto.

21′ Frumento si gioca i suoi primi due cambi: Beani e Pondaco per Doci e Caredda

19′ Doci finisce a terra in area e, prima di reclamare il calcio di rigore, viene ammonito per simulazione. Situazione dubbia.

18′ Valle per Santonastaso, altra sostituzione Altarese.

13′ Fofana per Shahini, ecco il primo cambio dell’Altarese.

12′ Fradella para il tentativo rasoterra di Romano.

11′ Piu tenta la conclusione da fuori ma la palla finisce alta sopra la traversa. Mani tra i capelli per il numero 9 giallorosso.

7′ Uruci prende un colpo sul contrasto con Buttu e resta a terra a farsi medicare la caviglia. Gioco fermo per qualche minuto. Si riparte dal calcio di punizione a metà campo per l’Altarese.

4′ Matarozzo provvidenziale per fermare un uno due pericolosissimo all’interno dell’area di rigore biancoblù.

1′ Occasione Città di Savona! Buttu tenta il tiro a giro dal limite dopo una ribattuta: troppo giro, ma anche in questo caso il centrocampista ex Finale ha fatto la cosa giusta al momento giusto.

Si riparte senza cambi tra le due formazioni.

Secondo tempo

45′ Fine primo tempo ad Altare: conduce il Città di Savona grazie alla rete di Rizzo.

44′ Traversa Città di Savona! Doci fa partire un siluro dai trenta metri e prende in pieno il montante. Anche Frumento dalla panchina aveva suggerito un “Eh tira”, senza andare lontano dall’indovinarci.

42′ Dopo la respinta su corner del solito Bova, Vallarino tenta da fuori: anche per lui il risultato è infelice.

41′ Buttu conclude da fuori: pallone a lato ma non era una brutta idea.

40′ Altarese che cerca di trovare le forze per reagire ma sembra essersi spenta considerevolmente rispetto a com’era partita. Serve un colpo per risvegliarsi, il Città di Savona ha più energie.

34′ Stavolta è Rapetti a sprecare una buona occasione da gol a tu per tu col portiere, seppur contrastato. Ammonito anche Pellegrino, sempre per proteste.

33′ Occasione Città di Savona! Bella trama che favorisce Romano: l’ex Albissole manda a fil di palo la sfera, brivido per l’Altarese!

29′ Esposito batte un corner e Apicella colpisce di testa. La sfera finisce a lato ma un ottimo stacco del difensore biancoblù. Intanto Pettirossi ammonisce Vallarino per proteste.

27′ Bova ancora provvidenziale a deviare in corner la conclusione improvvisa di un giocatore altarese. Finora è proprio lui il migliore in campo, un giocatore di tutt’altra categoria.

26′ Città di Savona in vantaggio! Sulla respinta da corner è bravo Rizzo a controllare il pallone e trovare il momento per tirare verso la porta: conclusione vincente, passano i ragazzi di Frumento.

21′ Veronica di Piu che si avventa in area di rigore. Contrastato da due giocatori biancoblù, riesce comunque a conquistarsi un buon corner. Parte la battuta…Bova strepitoso su Shanini! Tuffo molto reattivo all’angolino del portiere che nega il gol ai locali, che protestano perché ritengono che la palla abbia varcato la linea di porta. Ammonito Provato, per Pettirossi si resta sullo 0-0.

20′ Santonastaso da fuori: Bova sfrutta la deviazione e blocca la sfera. Più Altarese del Città di Savona in questo momento.

18′ Partita abbastanza statica con diversi falli e palloni lunghi. Si attende un’altra azione pericolosa come è accaduto nei primissimi minuti.

13′ Romano si smarca dopo un batti e ribatti e cerca il gol da posizione ravvicinata. Fradella provvidenziale nell’allungarsi e parare, mentre dalla panchina altarese sono tante le proteste per un fallo non fischiato da Pettirossi.

10′ Romano lotta per recuperare la sfera al limite dell’area e ci riesce. Tenta la conclusione ma c’è una duplice deviazione che facilita la presa dell’estremo difesore locale.

8′ Primo spunto offensivo della squadra di Frumento. Scambio sull’esterno tra Doci e Buttu che favorisce l’avanzata in area di quest’ultimo. Essendo defilato, la scelta ricade sul cross basso: allontana Fradella e sulla respinta viene fischiato un fallo ai danni dell’attacco biancoblù.

5′ Bova respinge il tentativo su punizione di Piu! Ottimo intervento dell’ex difensore dell’Imperia che toglie la sfera dall’incrocio a mani unite. Città di Savona partito più contenuto rispetto ad un’arrembante Altarese.

2′ Prima occasione del match è per l’Altarese. Urici prova la botta da fuori ma conclusione è debole e si spegne a lato.

Fischia Pettirossi, si comincia!

Primo tempo

Le formazioni:

Altarese: 1 Fradella, 2 Gallo, 3 Magliano, 4 Marsio, 5 Vallarino, 6 Muni, 7 Santonastaso, 8 Urici, 9 Piu, 10 Leskaj, 11 Shahini. A disposizione: 12 Barbara, 13 Gonzalez, 14 Leotta, 15 Esposito, 16 Fofana, 17 Touray, 18 Valle, Provato.

Città di Savona: 12 Bova, 2 Fancellu, 3 Esposito, 4 Buttu, 5 Apicella, 6 Matarozzo, 7 Romano, 8 Rizzo, 9 Rapetti, 10 Caredda, 11 Doci. A disposizione: 13 Diroccia, 14 Palumbo, 15 Pondaco, 16 Ferrara, 17 Beani, 18 Brazzino.

Arbitra l’incontro il signor Lorenzo Pettirossi della sezione di Genova.

Altare. Comincia la storia del Città di Savona. Ricomincia la storia del pallone biancoblù. Ad Altare, che sembra quasi uno scherzo del destino per chi rammenta gli annunci di Massimo Cittadino.

Ma il Città di Savona è una realtà nuova che si fa forza sulle tante tessere del sostenitore raccolte in città e del ritorno anche solo per gli allenamenti al Bacigalupo.

Spinti dai Vecchi Ultras, che si sono schierati col club, gli uomini di Ermanno Frumento se la vedranno con l’Altarese, squadra rinnovata e che sperimenta con una triade al timone formata dai tre mister Provato-Sportelli-Pellegrino.