Il Città di Savona ha il suo “muro”, Bova: “Felice qui, un orgoglio rappresentare la città”

La porta del Città di Savona è stata girevole quest’estate. All’inizio doveva essere difesa da Armando Prisco, poi andato via per questioni personali. In seguito dall’argentino Domè, ma le modifiche in organigramma hanno portato a un cambio di strategia. Alla fine, il titolare seppur col numero 12 sulle spalle sarà Gianluca Bova. Profilo di categoria superiore e fortemente legato ai colori della sua città. Nel curriculum, le giovanili della Sampdoria, la Lavagnese e l’Imperia. Ieri, due o tre interventi prodigiosi a sbarrare la strada a una bella Altarese. L’1 a 0 porta la sua firma oltre a quella del goaleador Rizzo.

“Sono molto orgoglioso di stare in questa squadra – afferma- . Vivo ogni giorno con questi colori perché abito a Savona. Mister Frumento ci aveva detto che sarebbe stato un campo diffficile. Abbiamo giocato molto sulle seconde palle. Ce la siamo cavata“.

Un inizio difficile su un campo che dava poco spazio al fraseggio: “Abbiamo rischiato nel primo tempo. Loro sono partiti forte e sono stati molto pericolosi sui calci d’angolo. Mi sono fatto trovare pronto. Ci siamo comportati bene anche dietro”.

Una categoria inferiore rispetto a quelle a cui era abituato ma una piazza che stimola e non poco. “Certo – prosegue- , ho voglia di riscatto dopo non essere rimasto all’Imperia. Mi dispiace molto per quello che è successo. Ma indosso dei colori che mi rendono motivato e orgoglioso. Anche la Prima Categoria è un campionato competitivo. Sono felice qui“.