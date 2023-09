Città di Savona, Santucci rasserena l’ambiente: “Fuori luogo parlare di crisi. Frumento? Fondamentale per noi”

Savona/Altare. Vincere per ritrovare la tranquillità smarrita. Dopo l’affermazione ottenuta sabato scorso in amichevole contro il Plodio, il Città di Savona ha ingranato la seconda centrando l’obiettivo: la vittoria odierna ottenuta contro l’Altarese infatti, visto il momento attraversato proprio la scorsa settimana dalla squadra allenata da mister Ermanno Frumento, vale doppio.

In seguito alle nubi rappresentante dall’allarme riguardante le possibili dimissioni del tecnico del neonato sodalizio e l’avvicinamento tra Benucci e Santucci alla presidenza del club, i tre punti conquistati oggi hanno riportato il sereno in casa biancoblù. A darne conferma è stato lo stesso Santucci: “La squadra ha dato tutto ciò che aveva. È stata una partita abbastanza fisica, ottenere un risultato positivo era importante vista la situazione. Forse l’interpretazione della partita da parte del direttore di gara poteva essere un pochino diversa, però finchè si vince va sempre bene”.

“All’interno dello spogliatoio si respira una grande armonia – ha proseguito l’intervistato -. La scorsa settimana si è verificato qualche piccolo episodio che ha momentaneamente dato da pensare, alla fine però si è risolto con un nulla di fatto. Il mister è molto motivato, i ragazzi anche, parlare di crisi o di qualcosa del genere a mio parere è fuori luogo. Il momento di impasse è stato superato molto bene”.

Infine Santucci ha concluso il proprio intervento ribadendo la piena fiducia della dirigenza nei confronti dell’allenatore: “Ermanno Frumento è una parte fondamentale del nostro progetto. Lui ha in mente una sola cosa che è la stessa che abbiamo in mente tutti: vuole vincere. L’arrivo o meno dei risultati dipenderà da noi, ma come società partiamo dal presupposto di voler vincere. Il Savona in Prima Categoria non si può sentire, speriamo che sia l’ultimo anno e che non ce ne siano più”.