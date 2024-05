Aree ex Savam, ad Altare è ancora scontro tra il consigliere Rita Scotti e il sindaco Roberto Briano

Altare. Il Comune di Altare in commissione regionale per la questione ex Savam, il consigliere indipendente Rita Scotti esprime le sue perplessità: “Scrivo questo comunicato con tanta amarezza, perché oggi si è tenuta la Commissione n. 3 per le Attività Produttive richiesta dal consigliere Ferruccio Sansa, congiuntamente ad altri partiti politici, con lo scopo di trovare una possibilità di sviluppo per le aree ex Savam. Erano presenti anche il sindaco ed una folta delegazione dell’attuale amministrazione. Contrariamente a quanto sostenuto da taluni la convocazione della apposita Commissione non è stata richiesta per “dare contro” a qualcuno, ma semmai per portare all’attenzione regionale il grave ed irrisolto problema che affligge Altare e gli altaresi”.

“Dispiace che tale occasione non sia stata assolutamente colta e che, invece, sia stata utilizzata politicamente per manifestare un incredibile vittimismo, lanciando gli ennesimi messaggi rassicuranti sulla imminente apertura della strada (argomento non all’ordine del giorno). In realtà le vere vittime sono gli altaresi, non certo chi, sino ad un anno fa, faceva finta di non vedere – prosegue Scotti – È stato chiaro che la vera preoccupazione non è una soluzione credibile per il futuro, ma la perdita di consenso politico subito dall’attuale amministrazione comunale. Sono state persino rispolverate le fantasiose ed utopiche soluzioni su un polo collegato all’arte vetraria, che però si contrappongono a quella del resort di lusso di alcune settimane fa. Poche idee, ma confuse? Tutto ciò dimostra che non ci sono progetti credibili e l’unico scopo è quello di far ritenere di avere la situazione sotto controllo, scaricando la colpa su fantomatici nemici. In realtà oggi si spendono denari pubblici per mettere in sicurezza solo una parte, ma tra qualche anno anche gli altri edifici diventeranno pericolanti e saremo di nuovo in piena emergenza. Comprendo che il problema sia notevole, ma sottolineo ancora con grande convinzione che i modi per fare di più ci sono ed oggi si è persa un’altra opportunità!”.

Pronta la replica del sindaco, Roberto Briano: “Innanzitutto chiedo al consigliere, assente all’incontro, di ascoltare più “campane” perchè chi le ha riferito queste informazioni evidentemente era distratto o non ha capito le nostre argomentazioni. Sono infatti state illustrate una trentina di slides ai membri della commissione, sinonimo di un lavoro e di un impegno a priori dell’Amministrazione comunale che non è certo andata a Genova per fare turismo”.

“Inoltre – prosegue il primo cittadino – non capisco quale occasione si sia persa. La Regione è stata molto chiara, non c’è alcuna intenzione di farsi carico delle aree ex Savam, bensì quella da noi condivisa di appoggiare e sostenere eventuali progetti di recupero da parte di privati interessati. Sulla futura destinazione del sito rimangono aperte tutte le strade, saremo ben lieti di valutare nuove proposte o di portare avanti quelle già nell’aria, quindi nessuna idea confusa, semplicemente il nostro compito è e sarà quello di dare un futuro ad un sito che da troppi anni penalizza l’immagine del nostro paese. Concludo, infine, con una battuta alla Scotti: fare opposizione e scrivere sui social ciò che alla gente piace leggere è molto semplice, fare l’amministratore e prendere responsabilmente delle decisioni è più difficile. I paladini virtuali non aiutano a migliorare il paese”.