Borghetto, il 18 settembre riapre il cantiere per la nuova passerella pedonale

Borghetto Santo Spirito. Ufficiale: il prossimo 18 settembre riaprirà il cantiere per la nuova passerella pedonale a sbalzo a Borghetto Santo Spirito, lato mare, accanto al tratto di viabilità che interessa la via Aurelia. Lavori stoppati durante il periodo estivo il 16 giugno scorso, ma che in precedenza avevano provocato grossi disagi al traffico con gli automobilisti costretti a notevoli tempi di percorrenza in entrambe le direzioni per la circolazione a senso unico alternato.

La conferma è arrivata da Anas nell’ambito degli interventi per la viabilità extra autostradale.

Le criticità viarie potranno essere alleggerite solo in parte dalla presenza dei movieri, che regolando il senso unico alternato sulla base dei flussi di traffico, con l’obiettivo di ridurre la durata delle attese per chi doveva recarsi da una parte all’altra del Capo.

A preoccupare per la complessiva mobilità nel ponente savonese il sovrapporsi dei lavori sulla viabilità ordinaria a quelli in corso sui tratti autostradali, tra l’altro proprio nel medesimo ambito territoriale, creando una situazione di “tappo” alla normale viabilità.

Un cantiere impattante quello della nuova passerella, per il quale sarà anche necessario il blocco della circolazione ferroviaria in accordo con Rfi (avverrà nelle ore notturne e sarà una delle ultime fasi dei lavori). Secondo il cronoprogramma, l’intervento si dovrebbe concludere entro il mese di dicembre.

La nuova passerella a sbalzo collegherà piazza della Pace e il centro cittadino con la passerella esistente che porta a Ceriale: sarà di 250 metri e sarà realizzata in legno e acciaio (come quella già esistente): l’opera permetterà anche ai disabili e alle carrozzine di accedere alla passerella panoramica collegata al litorale cerialese. Il costo complessivo ammonta a 800mila euro.