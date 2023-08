Progetto “Spiagge Sicure” ai comuni del savonese 33mila euro: ne beneficeranno Ceriale, Laigueglia e Spotorno

Liguria. Nella giornata di ieri (10 agosto), in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, sono stati approvati i progetti presentati nell’ambito dell’iniziativa del Ministero dell’Interno “Spiagge Sicure – Estate 2023 per la prevenzione ed il contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione”.

Il Fondo per la sicurezza urbana per il triennio 2021-2023 ha infatti destinato a sessanta comuni litoranei del territorio nazionale la somma di 33.333,33 euro allo scopo di finanziare e sostenere le azioni che possano rafforzare una cultura della legalità, nonché preservare e tutelare gli equilibri del libero mercato.

Per la provincia di Savona sono risultati beneficiari i comuni di Ceriale, Laigueglia e Spotorno.

Le schede progettuali presentate prevedono la promozione della legalità attraverso campagne di sensibilizzazione in merito al disvalore rappresentato dal commercio abusivo e dai prodotti contraffatti nonché informazioni sulle sanzioni in cui incorrono i venditori e gli acquirenti.

Si pianifica inoltre l’intensificazione dei controlli sia attraverso l’impiego degli agenti delle Polizie locali sulle spiagge e nelle zone più sensibili al fenomeno, sia con il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza già presenti sul territorio.

Nei prossimi giorni sarà sottoscritto con i Sindaci dei comuni un protocollo d’intesa “in cui saranno definite le condizioni di reciprocità, attuando pertanto gli impegni specificati nei progetti”.