Il Voxonus Duo illumina la torre alta di Forte San Giovanni a Finalborgo

Finale Ligure. Si conclude giovedì 31 agosto con due concerti del Voxonus Duo il fortunato ciclo di concerti organizzato a Finale Ligure dal Voxonus Festival insieme a Comune di Finale Ligure e Direzione regionale Musei Liguria.

All’interno della Torre Alta di Forte San Giovanni a Finalborgo il programma “Il Salotto musicale nell’Europa del ‘700” verrà eseguito in un doppio turno di concerto (ore 19 e ore 21.15) dal pregiato Voxonus Duo formato da violino (Maurizio Cadossi) e viola (Claudio Gilio).

Il programma presentato a Forte San Giovanni è incentrato su musiche di Bruni, Cambini e Mozart. Il duo violino e viola è stato molto in voga nei salotti delle corti europee del Settecento. Le composizioni appartengono a quella letteratura definita musica salottiera, sia per indicare i luoghi di esecuzione, che per la genesi dei brani: molto spesso dedicati dai compositori ai nobili committenti che si dilettavano a suonare durante gli eventi di corte. Il Duo propone quindi un programma che rappresenta lo sviluppo stilistico tardo barocco-neo classico. Partendo dai lavori del cuneese Bartolomeo Bruni (mai sufficientemente celebrato), la proposta si sofferma sulla felice vena compositiva di Giuseppe Cambini, che porta nelle sue opere l’impronta viennese e arriva alla massima espressione della perfezione con il Duo in Sol. magg. di Mozart.

“Ci avviamo all’ultima data di Finale Ligure con la consapevolezza di aver aperto una finestra sulla musica barocca e tardo-barocca attraverso la valorizzazione di un luogo maestoso, il Forte San Giovanni. La nostra presenza a Finale Ligure è stata accolta da concerti sold-out e consolidata anche dalle date a Castelfranco e a Varigotti, nella chiesa medievale di San Lorenzo. Tutte location che hanno saputo esaltare il fascino della proposta del Voxonus Festival. La rassegna proseguirà nei prossimi giorni a Quiliano e poi ad Albissola Marina per tornare l’8 settembre a Saluzzo”. Così Claudio Gilio, direttore artistico del festival e presidente dell’Orchestra Sinfonica di Savona.

Ingresso gratuito. Consigliamo la prenotazione online al seguente link di Eventbrite.

Voxonus Festival è la rassegna di musica barocca dell’Orchestra Sinfonica di Savona. Un circuito di 60 concerti, 22 location e più di 30 interlocutori pubblici e privati che si svolge da giugno a dicembre. Il brand Voxonus nasce in Liguria nel 2011 all’interno del progetto sette-ottocentesco Academia di musici e cantori, ma di lì a poco si sviluppa anche in Piemonte con il format Dalle Alpi al Mare, diventando uno degli appuntamenti più attesi. Il brand si sviluppa in sinergia con i territori, dando vita a narrazioni storico-culturali che ne esaltano l’idea originale: riscoprire la classicità musicale per guardare al futuro. Gli eventi sono sostenuti da Ministero della Cultura, Regione Liguria, Fondazione De Mari, Direzione regionale Musei Liguria, Comune di Finale Ligure, associazioni del territorio.

Per info sui concerti: 3406172142 (WhatsApp) | info@orchestrasavona.it.