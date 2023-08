Ceriale: a Ferragosto Andrea Mingardi, il 16 agosto festa di San Rocco e fuochi d’artificio

Ceriale. Dopo il successo del concerto dei Matia Bazar, il ritorno della grande musica italiana nelle estati di Ceriale vedrà l’esibizione di Andrea Mingardi, domani, 15 agosto, ancora nella location di piazza della Vittoria e del suo palco, pronto a ospitare un’altra serata speciale per il pubblico presente.

L’evento è a cura dell’HPI Hollywood Production Italy, in collaborazione con il Comune.

Il noto cantautore proporrà il suo ricco repertorio di canzoni di tanti anni di carriera, ma non solo: è stato autore e interprete raffinato di altri artisti italiani e nel suo bagaglio musicale troviamo diversi generi musicali, dal pop, passando per il blues e il soul.

E il giorno seguente, il 16 agosto, tradizionale e sentita festa per il patrono cittadino di San Rocco, con il programma di celebrazioni e iniziative durante la giornata. E il gran finale con lo spettacolo pirotecnico.

Dalle ore 9.00 la fiera sul lungomare Diaz con mercatini e artigianato che offriranno una serie di prodotti locali; alle ore 20.30 la processione per le vie cittadine alla presenza di autorità civili e religiose, organizzata dalla Confraternita S. Caterina. Non mancherà una atmosfera festosa nei locali della cittadina cerialese.

A Ceriale sarà un ponte ferragostano tutto da vivere, quindi, con la cittadina del ponente savonese nel pieno della stagione estiva e delle sue presenze.

“Un’estate che auspico possa rappresentare un primo rilancio turistico per la nostra cittadina e l’organizzazione di eventi di forte richiamo, come attrattive musicali e di intrattenimento, è un aspetto essenziale per raggiungere questo obiettivo” affermano il sindaco Marinella Fasano e l’assessore alle manifestazioni Gianbenedetto Calcagno.

“Sul fronte musicale, ad esempio, abbiamo realizzato rassegne e altre serate a tema, a Peagna abbiamo portato la novità del Festival del Mediterraneo, oltre al rinnovo di tradizionali appuntamenti che in questi anni hanno trovato spazio nel calendario delle manifestazioni estive”.

“Per il futuro sarà fondamentale sviluppare una collaborazione strutturale con le stesse associazioni cittadine, con le quali questa amministrazione vuole mantenere un costante confronto operativo e costruire assieme un percorso virtuoso per la comunità cerialese, sfruttando tutte le occasioni possibili per creare un indotto positivo alle nostre attività” concludono il primo cittadino, con delega al turismo, e l’assessore comunale.