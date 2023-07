Tenta di togliersi la vita e trasmette tutto in diretta sui social: uomo di 50 anni salvato in extremis dalla polizia locale di Ceriale

Ceriale. Ha filmato tutto e lo ha mandato in diretta sui suoi canali social l’uomo che, questo pomeriggio, ha tentato di togliersi la vita a Ceriale. L’uomo, per fortuna, è stato salvato in extremis dagli uomini della polizia locale di Ceriale.

A seguito di una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112, quest’oggi due pattuglie della polizia locale hanno raggiunto la strada panoramica: qui hanno trovato un’auto all’interno della quale un uomo di circa 50 anni giaceva in stato di incoscienza.

Gli agenti hanno notato che tutte le prese d’aria dell’auto erano state sigillate con il nastro adesivo e che il tubo di scappamento era stato collegato all’abitacolo.

Gli operatori non hanno perso tempo e hanno subito tirato fuori l’uomo dall’auto. In attesa dell’arrivo del personale sanitario, gli hanno praticato la rianimazione.

Nel frattempo sul posto è arrivata la croce bianca di Borghetto Santo Spirito e l’automedica del 118 con i vigili del fuoco. Dopo avergli praticato le prime cure sul posto, l’uomo è stato trasferito al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure.

Sono in corso indagini da parte della polizia locale per accertare la dinamica dei fatti.