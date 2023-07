Schianto in bici, muore il 18enne Dario Ferrari di Leca d’Albenga

Albenga. Un 18enne di Leca d’Albenga, Dario Ferrari, è morto questa mattina all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove era ricoverato dopo una grave caduta un bicicletta nella notte tra il 27 e il 28 luglio a Borghetto d’Arroscia (Imperia), in frazione Gavenola.

Il giovane, le cui condizioni erano apparse subito gravissime, nella caduta aveva riportato un trauma cranico per il quale era stato trasportato d’urgenza con l’elisoccorso Grifo a Pietra Ligure. Per diverse ore i suoi familiari hanno sperato che accadesse il miracolo, poi il tragico peggioramento che ha portato alla morte del 18enne. Dopo la morte encefalica e il periodo di osservazione, i medici del Santa Corona hanno dichiarato il decesso.

Dario lascia i genitori, una sorella e un fratello. Il ragazzo frequentava l’Agrario di Albenga, e proprio i suoi compagni hanno voluto salutarlo attraverso un messaggio sulla pagina Facebook dell’Istituto Giancardi Galilei Aicardi: “Oggi per noi dell’Agrario è un giorno molto triste! Il nostro Dario ci ha lasciati! Ciao Darione, ci mancherai moltissimo! Io non dimenticherò mai la tua gentilezza, la tua disarmante simpatia ed il tuo essere un ragazzo ‘d’altri tempi’! Non muore mai chi riesce a lasciare un segno indelebile nel cuore degli altri… tu ne hai lasciato uno nel mio ed in tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerti! Ciao Darione”.

Foto da Riviera24.it