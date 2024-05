Un’ora di lavoro al giorno della ruspa della famiglia Orlando per aiutare la Onlus Bastapoco

Albenga. Un’ora di lavoro della ruspa si trasforma da movimento terra in realtà benefica. Questo l’impegno assunto oggi dalla famiglia Orlando che, in collaborazione con i Bagni Marini del litorale da Ceriale fino a Laigueglia, partecipa all’iniziativa benefica in favore dell’associazione onlus Bastapoco, che si occupa di assistenza in favore dei malati oncologici.

Spiega Roberto Orlando: “Nel periodo pre Covid abbiamo deciso, su un’ idea dei miei figli, di donare una percentuale del ricavato giornaliero delle attività della ruspa, che lavora prevalentemente sui litorali per la pulizia e sistemazione da Ceriale a Laigueglia, in favore dell’associazione Bastapoco”.

“Anche le associazioni Bagni marini dei tre comuni, in accordo con Sorgente della mia famiglia devolvono 1 ora al giorno all’ associazione Onlus Bastapoco , in pratica il 10 % del totale monte ore. Ogni trimestre ci sarà un versamento alla onlus Bastapoco, ma chiunque può donare con il 5 per mille ad un’associazione che si occupa attivamente di malati oncologici”, conclude.

Il presidente di Bastapoco Mario Baruchello “ringrazia la famiglia Orlando per l’iniziativa benefica che dà un contributo del proprio lavoro all’associazione di cui Roberto Orlando peraltro fa parte”.