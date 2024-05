Albenga 2024, mancano 25 firme e si ferma la corsa di Francesco Nappi: sarà sfida a due Tomatis-Podio

Albenga. Delusione per Francesco Nappi che, ad un passo dal traguardo dalla presentazione della lista per la sua candidatura a sindaco, non raggiunge il numero necessario di firme per essere presente alla competizione elettorale.

Non sono bastati i suoi appelli dei giorni scorsi e la richiesta ai cittadini ingauni della loro firma per poter partecipare alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. Dopo aver raccolto 150 firme, non ce l’ha fatta.

Ora la competizione sarà una sfida a due tra il candidato del centro sinistra Riccardo Tomatis e del centro destra Nicola Podio.

“Nonostante l’impegno profuso non siamo riusciti a raggiungere il numero di firme necessario per presentare la nostra lista, – ha spiegato Nappi. – Ringrazio le persone di Albenga che ci hanno sostenuto, incoraggiato, a volte anche solo con un sorriso o una battuta. Ringrazio i candidati e gli esponenti locali del gruppo Indipendenza di Gianni Alemanno per il supporto e la collaborazione, pronti a mettersi in gioco per il bene della propria città”.

“Ringrazio i funzionari comunali per la disponibilità profusa nei nostri confronti: per un gruppo nuovo alla politica non è facile seguire tutte le normative vigenti, i tecnici comunali, con molta pazienza, ci hanno fornito le spiegazioni necessarie al fine della corretta applicazione delle procedure. Purtroppo rivelatesi inutili visto il numero di firme raccolte, circa 150, insufficienti”.

“Voglio ringraziare il sindaco uscente Riccardo Tomatis e l’avvocato Giorgio Cangiano per la disponibilità nella raccolta firme. Anche se non sempre abbiamo avuto la possibilità di aver un accertatore e questo ha rallentato la raccolta. Questa esperienza servirà per la prossima tornata elettorale. Visto quanto sta succedendo a Genova credo sia imminente un cambio alla guida della Regione Liguria. E per noi sarà l’opportunità di lavorare per esserci. Senza far polemica vi è stato anche un oscuramento mediatico nei nostri confronti con la mancata pubblicazione dei nostri comunicati con scuse a volte poco eleganti. Ma questa è storia. Saremo presenti sul territorio a monitorare quanto farà la nuova giunta comunale. Auguro che ci sia una campagna elettorale di stile e senza nessuna bagarre spiacevole come abbiamo letto nelle scorse settimane. Noi saremo presenti sul territorio e daremo battaglia come abbiamo sempre fatto”, ha concluso.