Rombo delle moto e la canzone “L’ultimo della sera”: a Savona in centinaia per l’ultimo saluto a Luca Petraroli

Savona. Il rombo delle moto e la canzone “L’ultimo della sera”. Così gli amici e i conoscenti hanno salutato Luca Petraroli.

Centinaia di persone nella Chiesa della Santissima Trinità alla Chiavella per i funerali di Petraroli, mancato a 55 anni dopo una breve malattia.

Petraroli era molto conosciuto in città: era proprietario del negozio Arredo Tende di via Guidobono ed era noto anche per la sua attività nel campo della sicurezza nei locali notturni.

“Vorrei chi ha amato Luca se lo ricordi con amore. Ricordiamolo nelle cose semplici, nelle cose di tutti i giorni”, ha detto il don nell’omelia.

La sua squadra lo ha ricordato con affetto: “Faceva parte della nostra famiglia – racconta Giacomo Canale dei Golden Beach – una persona splendida. Ha lavorato per noi per anni, si occupava dell’accoglienza dei clienti: mai avuto un problema, era sempre sorridente e puntuale. Un’ottima persona”.