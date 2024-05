Sharin Judo: Elia Vitale d’oro al prestigioso Trofeo Città di Colombo

Genova. Sabato 18 e domenica 19 maggio, nel suggestivo RDS Stadium di Genova, si è svolto il 34° Trofeo internazionale Città di Colombo. Un evento di altissimo prestigio, della durata di due giorni, che porta nella cittá della Lanterna i migliori judoka nazionali ed internazionali.

Nella competizione lo Sharin Judo ha conquistato un importantissimo oro, con il suo atleta Elia Vitale nella categoria Esordienti 55 kg. Il portacolori dello Sharin si è aggiudicato il gradino più alto del podio, completando tutti gli incontri prima del tempo limite, dimostrando uno stato di forma davvero elevato, sia dal punto di vista fisico che tattico.

Infatti il giovane savonese, anche in questo torneo, ha dominato gli incontri sia esibendo un judo poliedrico (ogni incontro è stato finalizzato utilizzando tecniche diverse), sia dimostrando un atteggiamento maturo, degno di atleti professionisti ben più grandi.

Elia Vitale è riuscito ad andare a podio in ogni torneo di quest’anno e sta “abituando bene” i suoi maestri che vedono il loro atleta pronto per le finali dei campionati italiani A1 di categoria, che si svolgeranno il prossimo mese.

“Anche oggi – dice il tecnico Andrea Carlevarino – Elia ha raggiunto il podio; cosa alla quale ci ha abituato negli ultimi tempi, facendola sembrare un impresa facile, ma che così non è. Ormai la speranza è di fare bene anche alle finali dei campionati italiani ai quali ci presentiamo come protagonisti. Ma non dobbiamo abbassare la concentrazione, saranno settimane in cui dovremo lavorare ancora di più e non perdere di mira l’obiettivo”.