Valbormida in lutto: è morto Daniele Perrone, vigile del fuoco di 53 anni

Giusvalla. Non ce l’ha fatta Daniele Perrone, il vigile del fuoco di 53 anni colto da un malore lo scorso sabato mattina mentre era in turno nella caserma di Cairo Montenotte.

L’uomo stava per terminare il suo turno di notte, verso le 3 era uscito con i colleghi per un’apertura porta. Intorno alle 7 il tradizionale ritrovo davanti alla macchina del caffè, poi Perrone è andato a lavarsi i denti e non è più tornato. I colleghi si sono quindi allarmati e, dopo una breve ricerca, l’hanno trovato riverso a terra.

Tempestivo è stato l’arrivo dei soccorsi (l’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Bianca di Cairo): constatate le gravi condizioni dell’uomo si è deciso di mobilitare l’elisoccorso Grifo che lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove ieri (28 giugno) è deceduto nel reparto di terapia intensiva.

Grande il dolore dei colleghi vigili del fuoco, alcuni dei quali hanno assistito al tragico episodio e sperato fino all’ultimo, ma purtroppo le loro preghiere non sono servite. “Un gran dispiacere, anche per come è andata, è stato completamente inaspettato. Noi vigili del fuoco siamo una grande famiglia e questa perdita ci ha lasciato sgomenti, Daniele era un ragazzo d’oro”, commenta Simone Adami che con Perrone ha condiviso 25 anni di lavoro e quella mattina gli avrebbe dovuto dare il cambio. Tanti anche i messaggi di cordoglio sui social da parte dei colleghi, molti dei quali hanno sostituito la loro immagine profilo con quella del lutto.

C’era tanta speranza anche nei cuori dei suoi concittadini di Giusvalla, piccolo paese della Valbormida dove Perrone ha sempre vissuto e che ora piange la sua scomparsa. “Siamo cresciuti insieme, era una bravissima persona, sempre disponibile con tutti – commenta il sindaco Marco Perrone con la voce strozzata dal dolore – In questo momento c’è tanta amarezza e non trovo le parole per descrivere il mio dispiacere. Da parte mia, di tutta l’amministrazione e della comunità esprimo le mie condoglianze alla famiglia e la nostra vicinanza”.

Perrone lascia il fratello Luca e due nipoti. Il Santo Rosario verrà recitato questa sera (29 giugno) alle 18:00 nella cappella del Santa Corona e alle 20:30 nella chiesa di Giusvalla, dove venerdì mattina, alle 10:00, verranno celebrati i funerali.