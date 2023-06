Sirene spiegate e un lungo applauso: amici e colleghi danno l’addio al vigile del fuoco Daniele Perrone

Cairo Montenotte/Giusvalla. Silenzio, solo il suono delle sirene spiegate in segno di lutto, poi un grande applauso. Tanta la commozione questa mattina nella caserma del distaccamento di Cairo Montenotte per l’ultimo saluto a Daniele Perrone, il vigile del fuoco di 53 anni che si è spento mercoledì dopo un malore.

Tanti i colleghi accorsi da tutta la provincia in Valbormida per partecipare alla cerimonia e dire addio al compagno di tante avventure, un membro della grande famiglia dei vigili del fuoco che piange l’uomo, l’amico, il lavoratore che Daniele Perrone è stato, dimostrando sempre grande impegno, generosità e gran cuore.

Dopo i saluti della caserma, ci si è spostati nella chiesa di San Matteo a Giusvalla, paese in cui Perrone ha sempre vissuto e dove si è deciso di celebrare i funerali. Qui ha ricevuto l’abbraccio anche dei suoi concittadini, del sindaco nonché suo grande amico Marco Perrone e della sua famiglia composta dal fratello Luca e dalla sue due nipoti. A portare il feretro sulle spalle, in una chiesa gremita, sempre i suoi cari colleghi vigili del fuoco.

Momenti toccanti, poche parole, qualche lacrima che scende sui visi e un grande dolore per la scomparsa di un uomo che ha prestato la sua vita agli altri e che, una mattina, mentre stava per staccare dal turno è andato a lavarsi i denti, dopo un caffè, ma non è più tornato indietro. Il malore, il trasporto in elisoccorso in ospedale, le cure dei medici del reparto di terapia intensiva del Santa Corona e, dopo quattro giorni, il tragico epilogo.