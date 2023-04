Tragedia ad Altare, 19enne precipita da un muraglione e muore: disposta l’autopsia

Altare. Sono ancora in corso le indagini dei carabinieri sulla tragedia avvenuta questa mattina ad Altare, in località Madonna dei Prati, dove un diciannovenne è morto dopo essere caduto da un muraglione all’interno della sua abitazione nella quale viveva con i familiari.

L’allarme è scattato intorno alle 7.00. Immediati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della pubblica assistenza e di personale sanitario: è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Grifo, ma per il giovane non c’era ormai più nulla da fare ed è stato dichiarato il decesso.

Stando alle prime informazioni sull’accaduto, l’ipotesi più probabile è quella del suicidio, tuttavia i militari stanno svolgendo gli accertamenti del caso anche in relazione ad una ferita da coltello riscontrata sul corpo del 19enne. Quest’ultima, secondo quanto appreso dai primi riscontri investigativi, sarebbe comunque compatibile con la volontà del giovane di togliersi la vita, in quanto sarebbe stato lui stesso a recidersi un vaso sanguineo, per poi lanciarsi nel vuoto dalla sua casa compiendo un volo di almeno sei metri.

Si attendono ora ulteriori risvolti sull’indagine aperta dai carabinieri. L’arma da taglio è stata posta sotto sequestro e sarà al vaglio di analisi per ricostruire l’esatta dinamica sulla morte del 19enne altarese.

A fornire altri elementi sul drammatico episodio sarà l’autopsia che è stata disposta dalla magistratura savonese.