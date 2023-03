Serie D: il Vado domina contro la Fezzanese (3-0)

Vado-Fezzanese 3-0 (48′, 73′ “Rig” Di Renzo, 89′ “Rig” Manno)

90’+4 Fischio finale: Vado-Fezzanese 3-0.

90′ Quattro minuti di recupero.

89′ GOL VADO! Di Renzo è uscito. A tirare il calcio di rigore si presenta dunque Manno, il quale con freddezza spiazza Salvalaggio. 3-0.

88′ Rigore Vado. Codutti crossa dalla destra. Selimi intercetta col braccio largo. Altro penalty.

81′ PARATO! Bukva calcia basso a destra. Fresia, intuendo l’intenzione dell’avversario, si tuffa e neutralizza. Il portiere rossoblu è oltremodo reattivo sulla respinta, giungendo per primo sul pallone.

80′ Rigore Fezzanese. Un giocatore ospite cade in area, l’arbitro fischia la massima punizione

79′ Spanu tambureggiante sulla fascia sinistra. Il suo tiro termina alto.

73′ GOL VADO! Dagli undici metri Di Renzo spiazza Salvalaggio. Portiere da una parte palla dall’altra. 2-0.

72′ Rigore a favore del Vado. Dagli sviluppi dell’ennesimo corner Spanu viene fallosamente fermato in area. L’arbitro indica il dischetto senza esitazione.

70′ Manno avanza sulla destra e calcia dritto per dritto. Salvalaggio respinge coi pugni.

64′ Azione 2 vs 2. Manno serve Di Renzo. Passaggio leggermente troppo lungo.

60′ Vado a un nulla dal raddoppio. Cenci in posizione centrale col tacco libera all’indietro. Castelletto col sinistro fa partire una staffilata dai venticinque metri. La palla colpisce la parte bassa della traversa e rimbalza al di qua della linea. A portiere fermo e ormai battuto.

48′ GOL VADO! Errore in disimpegno della retroguardia spezzina. Sbaglio in appoggio di un difensore. Cenci si incunea sulla destra e serve a centro area Di Renzo. L’attaccante rossoblu, all’altezza del dischetto, fulmina Salvalaggio con un tocco di punta, da pivot.

Il bomber vadese gonfia la rete e torna così a gioire dopo un mese e mezzo a digiuno. 17° centro in campionato. 1-0.

La gara riprende alle ore 15:34.

45′ Fine primo tempo: Vado-Fezzanese 0-0.

44′ Ammonito Toccafondi (F).

Il Vado colleziona calci d’angolo a iosa. Sette nelle prima mezz’ora. Ai locali è mancata finora però solo la rifinitura nell’ultimo passaggio.

29′ Giallo ad Andrei (F).

28′ Occasione Vado. D’Iglio serve Cenci. Il tiro cross rasoterra di quest’ultimo sfila per tutta l’area piccola. Di Renzo, in leggero ritardo, non riesce nella deviazione vincente sotto misura.

21′ La Fezzanese esce dal guscio e prova a farsi vedere davanti. Cantatore calcia dentro l’area. Fresia si distende e blocca.

20′ Ammonito Cantatore (F).

Trascorso il primo quarto d’ora. Il Vado, sceso in campo col giusto piglio, fa la partita. La Fezzanese si difende, faticando a uscire dalla propria metà campo.

11′ Imbucata di D’Iglio per Lo Bosco. Provvidenziale intervento in ripiegamento di un difensore spezzino, che in scivolata manda manda in angolo.

1′ Vado subito vicino al vantaggio. Corner dalla sinistra, calcia D’Iglio. De Bode irrompe di testa sul primo palo. Il portiere ospite Salvalaggio si supera alzando in corner con un colpo di reni.

Nelle file vadesi indisponibile il fantasista Capra. Out un paio di settimane per infortunio.

L’incontro comunica alle ore 14:32.

Vado: . Fresia, Ropolo (77′ Tinti), D’Iglio, De Bode, Castelletto, Lo Bosco (56′ Manno), Di Renzo (87′ Bingo), Cenci (77′ Mele), Codutti, Bane, Spanu

A disp.: Melillo,Ghigliotti, Casazza, Castiglione, Lagorio.

All.: Didu



Fezzanese: Salvalaggio, Nicolini, Selimi, Terminello, Andrei (76′ Magoni), De Martino, Toccafondi (54′ Caliò), Cantatore (54′ Bukva), Gabrielli (86′ Nicolini), Anich (76′ Scarlino), Mariotti

A disp.: Paci, Giulianelli, Stradini, Cecchetti. All.: Turi

Arbitro: Valerio Bocchini (Roma 1). Assistenti: Bruno Galigani (Sondrio) e Francesco Macchi (Gallarate)

Note: Pomeriggio terso e soleggiato. Fondo sintetico in buone condizioni. Ammoniti: Cantatore, Andrei, Toccafondi (F). Angoli 10-2 per il Vado. All’81” Fresia (V) para rigore a Bukva (F). Spettatori 180 circa.

Vado Ligure. Trentesima giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”. Derby Ligure. Il Vado riceve gli spezzini della Fezzanese. Fischio d’inizio questo pomeriggio, stadio ” Ferruccio Chittolina“, ore 14:30.

Il Vado occupa il terzo posto in solitaria a 55 punti. La squadra rossoblu è reduce da sei vittorie consecutive; tredici risultati utili complessivi di fila.

La Fezzanese (squadra di “Fezzano”, frazione di Portovenere), staziona invece a metà classifica, a 39 punti, con un rassicurante + 6 sulla zona Playout.