Prima Categoria, Vadese al via con entusiasmo. Brunasso: “Vado il mister molto carico, ci sono i presupposti per fare una stagione più che dignitosa”

Vado Ligure. Una nuova stagione al via con estrema curiosità e la consapevolezza di aver agito in maniera oculata sul mercato. Lunedì si è alzato il sipario sulla Vadese 2.0 targata mister Maurizio Oliva: una formazione rinnovata al 50% che punterà, come ogni anno, a dare il massimo provando a dare fastidio a tutte le avversarie.

A dire la sua in quota dirigenziale in vista della nuova stagione, oltre al direttore sportivo Tony Saltarelli, è stato il presidente Sergio Brunasso: “Quest’anno abbiamo rinnovato tantissimo la nostra rosa un po’ per forza e un po’ per volontà. Sono arrivati tanti giocatori nuovi che hanno portato tanto entusiasmo. Vedo anche il mister molto carico, ha portato voglia di fare e una nuova verve. Non so che campionato sarà, però sono sicuro che sarà difficilissimo considerando le squadre che ci sono. Tutte le squadre che già l’anno scorso erano attrezzate si sono rinforzate. Noi cercheremo di ritagliarci la nostra parte per fare un campionato tranquillo, poi tutto quello che viene di più lo prenderemo”.

“Siamo contenti della rosa che abbiamo messo insieme – ha proseguito il numero uno azzurrogranata – e di poter giocare ancora al Chittolina. È sempre un piacere giocare e allenarsi su un impianto così dove si può fare calcio vero. Speriamo di dimostrare di esserne all’altezza, ce la metteremo tutta. Ci sono tutti i buoni auspici per fare una stagione più che dignitosa, questo è il nostro pensiero”.

Infine Brunasso ha concluso l’intervista indicando alcune gerarchie rispetto a chi potrebbe aggiudicarsi il campionato in vista della prossima annata: “Non voglio fare nomi di avversarie anche perchè forse è scontato, ci sono due o tre squadre che si sono rinforzate molto. Negli ultimi campionati di Prima Categoria abbiamo ottenuto un settimo, un quinto e un quarto posto. Cercheremo quindi di arrivare il più in alto possibile ma senza pressioni se non quella di mantenere la categoria”.