Serie D, Vado batte Fezzanese. Didu: “Gestione da squadra matura. Io un martello? Lo so bene!”

Vado Ligure. Settima vittoria di fila per i rossoblù, questa volta inflitta alla Fezzanese di mister Turi. La doppietta di Di Renzo, salito a quota 18 nella classifica marcatori, assieme alla rete di Manno hanno deciso il parziale. Ma il pomeriggio del Chittolina è stato impreziosito dalla parata di Gabriele Fresia dagli undici metri: il portiere classe 2005 ha ipnotizzato Bukva sul 2-0, impedendo così agli spezzini di riaprire l’incontro.

La soddisfazione per Marco Didu è tanta, soprattutto per le insidie dietro l’angolo superate dai suoi: “Giocavamo contro una squadra che ha grandi qualità nel palleggio, quindi non era semplice andare ad aggredirli. Avevo chiesto di pressare con tanti uomini, oppure a volte di lasciare loro il possesso del pallone. Abbiamo alternato bene le due fasi e nel secondo tempo abbiamo gestito la partita con maturità”.

Una sorta di “martello pneumatico” in panchina, questa potrebbe essere il modo migliore per definire il tecnico rossoblù. E lui di questo ne è pienamente consapevole: “Ho un caratteraccio e in alcuni momenti posso essere pesante e odioso. Però lo faccio per fare capire ai ragazzi che non devono mai accontentarsi di nulla. Mi piace cercare di mantenere un ottimo rapporto con tutti perché chiunque dovrà pensare ad allenarsi bene e giocarsi ogni chance da qui alla fine”.

Ora è duello alla Sanremese? Didu risponde così: “Quando eravamo in un momento di flessione ho sempre detto che non bisognava parlare di obiettivi effimeri, bensì focalizzarci su uno che sia chiaro. Difatti il primo è stato quello di dicembre, ovvero cercare di abbassare la quota dei gol subiti, mentre poi è arrivato quello di raggiungere 60 punti. Ci siamo vicini e una volta fatto questo vedremo dove potremo arrivare: non poniamoci limiti”.