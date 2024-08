Antonio Ornano a Ceriale, Savona Street Fest, Festa dell’Agricoltura a Calizzano e Ambulanti di Forte dei Marmi: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Musica, spettacoli, buon cibo e tanto divertimento. Anche il weekend che sta per iniziare proporrà tantissimi appuntamenti per soddisfare tutti gusti. A Calizzano si balla con la dj night e ci si diverte alla Festa dell’Agricoltura, a Ceriale si ride con Antonio Ornano, a Millesimo e Murialdo ci saranno due giornate di festa per la Croce Verde di Murialdo, mentre per chi ama lo shopping l’appuntamento è ad Albissola con Gli Ambulanti di Forte dei Marmi ad Albissola, a Savona c’è lo Street Fest, invece per i golosi da non perdere Caruggi e Lanterne a Ellera, la Mangialonga tra le Stelle e la Sagra del Cinghiale a Stellanello. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti del fine settimana.

SAVONA STREET FEST

Sul Lungomare di Savona, in piazzale Eroe dei Due Mondi, dal 30 agosto all’1 settembre va in scena l’ormai collaudato Savona Street Fest. L’evento è ad entrata libera e proporrà numerosi ospiti musicali (Ensi, Inoki, Disme, Sethu solo per citarne alcuni), oltre a musica, graffiti, skateboarding, street dance e basket e tutto quanto fa parte della cultura street. Il festival nasce a Savona nel 2022 dall’esperienza del Tavolo dei Giovani, luogo di incontro tra l’amministrazione, le associazioni giovanili del territorio ed i giovani. L’obiettivo dell’evento è quello di valorizzare la cultura del mondo Urban, dando spazio alle associazioni che praticano le diverse discipline sul territorio cittadino.

Supportato e promosso dal Comune di Savona anche attraverso le attività del Tavolo dei Giovani, da Fondazione De Mari e da Fondazione Compagnia di San Paolo, il Festival si propone di “promuovere in maniera innovativa, con qualità e attenzione la cultura urban contribuendo al percorso di riqualificazione dell’area fronte mare della città, conosciuta come “Il Prolungamento” che anche nelle sue trasformazioni di rigenerazione urbana sta perseguendo quella vocazione” commenta il Vicesindaco e Assessore agli eventi Elisa Di Padova.

L’edizione 2024, che si svolgerà dal 30 agosto al 1 settembre, si snoderà lungo Viale Alighieri fino a Piazzale Eroe dei Due Mondi e sarà un’esplosione di musica, sport, arte e cibo a ingresso libero, con un programma ricco di eventi che si svolgeranno in un’atmosfera vivace e dinamica, nella splendida cornice del lungomare savonese.

VANNI ODDERA E IL SUO SHOW A VADO LIGURE

Tutti pronti per il grande evento dell’estate? Sabato 31 agosto tutti con il naso all’insù per assistere all’adrenalinico Free Style Show. Vanni Oddera, Massimo Bianconcini e Francesco Buetto ci faranno emozionare con i loro salti acrobatici in Via XXV Aprile, a Vado Ligure! Spettacoli alle ore 18,30 e alle 22,30. Non mancherà la Mototerapia a cui parteciperanno numerose associazioni. Dalle ore 18,00 intrattenimento musicale con Candy Dj.

Mentre dalle ore 21,00 i Booridda Rools si esibiranno in concerto!

Salti, musica, emozioni e divertimento per tutti.

FESTA DELL’AGRICOLTURA

Sabato 31 agosto e domenica 1 settembre a Calizzano, in zona Ciminiera, torna la Festa dell’Agricoltura, il raduno aperto a tutti i mezzi agricoli e forestali (targati e assicurati) che arriva alla terza edizione. La festa inizia sabato 31 agosto, alle 19.30, con l’apertura delle cucine, mentre alle 22 ci sarà il dj night con tre dj che si alterneranno alla consolle.

Domenica 1, invece, si comincia alle 9.30 con ritrovo ed iscrizioni presso le Ciminiere; alle 11 giro panoramico e sfilata; alle 12.30 benedizione dei trattori; alle 13 apertura cucine con prodotti a km 0; alle 15 inizio giochi di abilità e stima del peso; alle 17.30 premiazione.

“Proloco Calizzano e Proloco Bardineto insieme per una serata imperdibile! Cari amici e amiche, Sabato 31 agosto, per una notte, Saraceni e Marchesi metteranno da parte la loro storica rivalità per collaborare nella preparazione di una cena che promette di deliziare tutti i presenti. La Proloco di Bardineto sarà nostra ospite d’onore, pronta a dare il meglio di sé in cucina, ma anche a condividere la pista da ballo per una Dj Night che non dimenticherete!

La serata sarà solo l’inizio di un weekend ricco di emozioni, perché domenica… i motori si riaccenderanno e la sfida tornerà a essere infuocata! Chi vincerà quest’anno? I Marchesi di Calizzano o i Saraceni di Bardineto? Venite a scoprirlo!

Vi aspettiamo numerosi per festeggiare insieme, e ricordate: sabato saremo tutti amici, ma domenica… in piazza se ne vedranno delle belle! Vi aspettiamo alla Festa dell’Agricoltura 2024” il messaggio degli organizzatori.

ANTONIO ORNANO A CERIALE

Nell’ambito della seguitissima rassegna Una rotonda sul mare di Ceriale organizzata col supporto di Hpi Event, il 31 agosto ultimo appuntamento con alle 21 un omaggio a Lucio Dalla e poi, alle 22.30, lo spettacolo di Antonio Ornano. Biglietti su Ticketone.

Prevendita autorizzata anche alla Tabaccheri a n°1 Dellavalle di via Indipendenza 3 a Ceriale. Parte dell’incasso degli eventi a pagamento sarà devoluta all’ospedale Gaslini di Genova.

Informazioni al numero 347 7987728.

GLI AMBULANTI DI FORTE DEI MARMI AD ALBISSOLA

Tornano come ogni estate nel Savonese le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®” saranno ad Albissola Marina sabato 31 agosto quando si potranno ammirare le mitiche e originali “boutique a cielo aperto” in Piazza Wifredo Lam. Gli Ambulanti di Forte dei Marmi: le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia tornano come ogni estate a gran richiesta sulla riviera di Savona con tutto il meglio del Made in Italy artigianale e le ultime tendenze della moda. Si potranno ammirare le ormai mitiche “boutique a cielo aperto” dell’originale Consorzio sabato 31 agosto ad ALBISSOLA MARINA, in Piazza Wifredo Lam. Dunque, un appuntamento assolutamente da non perdere e attesissimo come ogni anno dai tanti appassionati del genere, come sempre all’insegna dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19.

Sarà, come al solito, un autentico spettacolo di bancarelle, colori e pubblico, che faranno rivivere le magiche atmosfere del Mercato del Forte, sinonimo di genuinità e qualità artigianale garantita. Sui grandi banchi di vendita è infatti possibile trovare il meglio della tradizione toscana ed italiana dell’artigianato di qualità: abbigliamento, con nuove collezioni griffate e di stock, pelletteria di altissima fattura artigianale (borse e scarpe), la migliore produzione nazionale di cashmere, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijoux, raffinati tessuti di arte fiorentina. La qualità è sempre rigorosamente declinata anche con la massima convenienza. Banditi per statuto imitazioni e materiali di scarso pregio, è sui banchi de “Gli Ambulanti di Forte di Marmi” che si trovano le nuove tendenze della moda, spesso riprese anche da tanti fashion blog e magazine femminili.

CARUGGI E LANTERNE A ELLERA

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate albisolese: “Caruggi e Lanterne”. Per tre sere, fino a sabato 31, il borgo dipinto di Ellera si anima con il percorso enogastronomico a cura del Comitato Ellere, arricchito da musica ed artigianato.

Si esibiranno I capovolti con il loro tributo a Vasco Rossi, Oasi Latina Dance School, Sound Machinery, Stefano DJ, Antonella e Simonetta, voci e musica. Sabato 31 per i più piccoli Mago Tornadò, dalle 21.30 alle 22.30 in via Montenotte

Servizio navetta gratuito, andata e ritorno da Luceto dalle ore 19 alle ore 24.

MANGIALONGA TRA LE STELLE

Domenica 1 settembre appuntamento con “Mangialonga tra le Stelle”, una camminata non competitiva a passo libero con punti di ristoro sulle colline di Stella che farà scoprire posti unici e scorci indimenticabili. Lungo i percorsi sono dislocati vari punti di ristoro per concedere una piacevole sosta gastronomica, iniziando dalla colazione e finendo con il dolce.

Quali sono i percorsi? I tre percorsi alternativi attraversano le frazioni di Stella San Giovanni, San Martino, Santa Giustina e San Bernardo. A seconda delle “doti da camminatore” si potrà scegliere tra:

percorso LUNGO di 18 km con 6 punti ristoro;

percorso CORTO 9 km con 5 punti ristoro;

percorso ESCURSIONISTICO 17 Km con 6 punti ristoro;

Non è una gara, non viene stilato alcun ordine di arrivo e ogni partecipante può tenere l’andatura che ritiene giusta. Lo scopo della Mangialonga tra le Stelle è di far scoprire posti nuovi mai visitati e di farti rilassare nella natura.

Il percorso escursionistico, dedicato ai camminatori più esperti, avrà un punto ristoro nel cuore del Parco del Beigua.

Per partecipare alla Mangialonga bisogna obbligatoriamente iscriversi sul sito: www.mangialongastella.it. Le iscrizioni chiuderanno il 30 agosto.

SAGRA DEL CINGHIALE A STELLANELLO

Domenica 1° settembre torna a grande richiesta a San Damiano di Stellanello, sulla strada provinciale Alassio-Testico, la Sagra del Cinghiale, che quest’anno arriva alla sua 47esima edizione. Un appuntamento da non perdere che prevede una degustazione di cinghiale e altre specialità locali dalle 12.30 alle 24, ma anche intrattenimento musicale con il karaoke itinerante presentato da Giacomo Aicardi e la Santa Messa.

L’evento religioso sarà celebrato alle 11 presso la Parrocchia dei Santi Cosma e Damiano. La sera divertimento assicurato con l’orchestra Cristian e la Luna Nueva che farà danzare tutti.

Il servizio della sagra è interamente al coperto.

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Un super programma per questo fine settimana con l’Asd Asinolla e il parco natura di Pietra.

SABATO 31 AGOSTO alle ore 17.00 torna con la sua terza edizione lo “slow #trekking nel blu”, una passeggiata con gli asinelli dal nostro magnifico #entroterra fino al mare… Lungo il percorso si uniranno Anita e i suoi fratelli onlus che stanno concludendo il loro cammino per la Vita Indipendente e i diritti delle persone con disabilità nell’ultima tappa settimanale Giustenice-Pietra Ligure.

Sempre alle ore 17.00 spazio a VITA IN FATTORIA e alle ore 18.00 nuovo appuntamento con il BATTESIMO DELLA SELLA.

E in serata, per gli associati, la speciale serata con la #grigliata “MARE&MONTI”.

DOMENICA 1 SETTEMBRE alle ore 10.00 GIRETTO NEL PARCO CON PONY E CAVALLI, in compagnia dello nostro staff.

Alle ore 14.00 A SPASSO CON SANTIAGO: l’amico pony sarà pronto a regalare ancora sorprese ed emozioni…

Alle ore 15.00 GIOCHI D’ACQUA CON I CAVALLI, mentre alle ore 16.00 GIOCO E COCCOLE CON GLI ASINI.

Ricordiamo, oltre alle possibili attività con #asini e #cavalli su prenotazione, il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie…

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

FESTA PER LA CROCE VERDE DI MURIALDO

La Croce Verde di Murialdo ha organizzato una Sagra Gastronomica nel campo sportivo di Millesimo per le serate di venerdì 30 agosto e sabato 31 agosto. Gli stand gastronomici apriranno alle 19 e, a seguire, a partire dalle 21 prenderà il via la serata danzante con l’orchestra.

Venerdì ci sarà Daniele Cordani mentre sabato toccherà a Marianna Lanteri animare la festa.

Il menù della sagra propone primi (ravioli, penne, polenta), secondi, contorni e dolci, oltre a vini, birra e bibite.

Domenica 1° settembre invece la Croce Verde festeggia il suo cinquantesimo anniversario con un evento in piazza del Comune a Murialdo dove sarà allestita, a partire dalle 14.30, un’esposizione di ambulanze storiche e, dalle 15, ci sarà il ricevimento delle consorelle, oltre alle autorità civili e religiose.

