Tra i pali della Vadese ecco Luca Cerone: “Curiosità e fiducia”

Tra le tanto novità della rosa della Vadese c’è il portiere. Salutato Radu Mitu, il club ha deciso di puntare su Luca Cerone. Classe 1995, è stata protagonista delle recenti salvezze della Letimbro mentre in passato ha collezionato diverse presenze in Eccellenza e Promozione con la Veloce, club con cui (in coppia con Stefano Ceraolo come quest’anno) aveva vinto la Prima Categoria,

Oltre a ritrovare mister Maurizio Oliva, Cerone condividerà l’esperienza azzurrogranata con altri tre ex Letimbro: il difensore Crino, il centrocampista esterno Lanzarotti e l’attaccante Testi.

“Ho buone impressioni sul gruppo – prosegue -. Sono curioso per questa stagione. Lo staff è capace e la società si è fatta trovare pronta. Siamo tutti nuovi e quindi ci dovrà essere un periodo di assestamento”.

La Vadese non parteciperà alla Coppa Liguria: “Abbiamo più tempo per preparare il campionato. Dobbiamo tirare giù i soliti kili di troppo ma tutto nella norma. Non mi sbilancio sui nuovi ma so che i vecchi compagni sono molto bravi. C’è anche fiducia oltre che curiosità. È bellissimo potersi allenare in questo campo”