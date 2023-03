Calcio, Quiliano & Valleggia. Il rigore di capitan Fabbretti vale la Promozione (VIDEO)

Quiliano. Giornata da ricordare per tutti i tifosi del Quiliano & Valleggia, soprattutto per il marcatore del gol vittoria contro l’Albissole, il capitano Igor Fabbretti. Rete che chiude il cerchio di una stagione strepitosa, il Quiliano torna in Promozione dopo 7 anni.

Sopra il video del rigore segnato da Fabbretti e l’urlo di gioia di tutto il pubblico biancorossoviola.