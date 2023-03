Quiliano&Valleggia, Landucci e Marotta brindisi Promozione: “Coesione e programmazione, tutta la città coinvolta”

La vittoria del campionato, certo, ma anche l’aver unito una comunità intorno a una manifestazione sportiva. Tanta la soddisfazione in casa Quiliano&Valleggia per una vittoria figlia della continuità – dal 2017 con misterr Ferraro in panchina – e della politica del “non fare il passo più lungo della gamba”. Al termine del 4 a 2 contro l’Albissole, che ha sancito la matematica vittoria del campionato e il salto il Promozione, il presidente Giorgio Landucci e il direttore sportivo Antonio Marotta hanno raccontato la vincente ricetta biancorossoviola.

“Basta guardarsi in giro per capire la portata di questo risultato”, commenta il presidente Landucci riferendosi alla cornice di pubblico che ha gremito lo stadio. “Un successo – prosegue – che coinvolge tutta la città e tanta gente. L’entusiasmo che caratterizza l’ambiente dall’inizio dell’anno è stato coronato da questo grande risultato”.

In settimana il direttore sportivo Marotta aveva negato la presenza di “magliette celebrative” da sfoggiare in caso di esito positivo. Invece la squadra, convinta di potercela fare, ha preferito deporre la scaramanzia e raccogliere il coraggio: “Le hanno volute a tutti i costi i ragazzi perché erano convinti di farcela. Sono stati fantastici. Dopo la rimonta molte squadre si sarebbero potute sciogliere”.

Landucci elogia lo spettacolo in campo e fuori prima di complimentarsi con le altre squadre che hanno dato battaglia agli uomini di Ferraro: “Sono felice che sia stata una bella partita di calcio con una cornice che non mi aspettavo, c’era anche il tifo dell’Albissole. La squadra più forte e più continua è stata premiata. Non ho tremato sul 2 a 2 dell’Albissole. Facile dirlo a risultato acquisito ma chi mi ha incontrato in tribuna lo può confermare. Devo fare i complimenti a tante altre società perché è stato un campionato equilibrato con tante squadre in lotta per le prime posizioni. Noi per qualche strano motivo ci abbiamo creduto più di tutti”.

Poi, il ds Marotta guarda al futuro: “Ci ha premiato la continuità, unita a qualche innesto importante. La coesione di questo gruppo è palpabile, sia tra I vecchi sia tra I nuovi. La Promozione è un campionato dal livello molto alto. Ci siamo arrivati e non vogliamo tornare subito indietro. Lavoreremo con serenità senza fare salti mortali”.