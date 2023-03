“A Quiliano tutto in Promozione”: Grippo e Fabbretti esultano per la vittoria del Quiliano&Valleggia

Serviva una vittoria al Quiliano&Valleggia per vincere con due giornate di anticipo il campionato di Prima Categoria e volare in Promozione, una categoria che mancava da sei anni e che non ha mai calcato il sodalizio nato dalla fusione di biancorossi e “purples”. Il successo è arrivato al termine di una partita dalle mille emozioni contro l’Albissole: 2 a 0 per il Q&V, 2 a 2 e poi 4 a 2.

“Siamo felicissimi – commenta Fabbretti – è arrivata una promozione che abbiamo voluto tantissimo. Ora festeggiamo”. ” Questa – prosegue Grippo – era una partita particolare e molto sentita, lo dimostra il pubblico sugli spalti. I tifosi sono con noi dalla prima partita”.

“Quest’anno – aggiunge Grippo – è cambiata la mentalità, i ragazzi nuovi si sono subito amalgamati alla grande. Giovani e ‘vecchi’ hanno fatto gruppo”.