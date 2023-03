Quiliano&Valleggia in Promozione, Isetta e Bruzzone: “Comune in festa, grazie a tutti per il traguardo raggiunto”

Domenica di festa per il comune di Quiliano e la frazione Valleggia. Il sodalizio, nato dalla fusione delle due realtà nell’estate 2017 a seguito di alcune vicissitudini sfortunate dei biancorossi, ha regalato a tutta la cittadinanza la gioia del salto di categoria in Promozione. Una festa condivisa in cui non è mancata la presenza del sindaco Nicola Isetta, spesso vicino alla squadra anche in trasferta, e dell’assessore allo sport Tiziana Bruzzone.

Il primo cittadino quilianese esalta il lavoro portato avanti dal club in maniera coerente ed oculata: “Oggi è festa ma è stata una festa tutto l’anno e tutto il campionato. Non posso fare altro che ringraziare questi ragazzi, il presidente, lo staff tecnico perché è stato un anno straordinario in cui hanno voluto farci questo regalo, noi siamo molto onorati perché credo sia il completamento di un lavoro che va avanti da anni nel settore giovanile. Grazie a tutti, anche ai tifosi, che per tutto il campionato hanno regalato uno spettacolo immenso. Siamo contenti per la città e per tutti, ora è un momento di festa”.

Anche l’assessore Bruzzone sottolinea la cornice di pubblico che ha accompagnato la squadra per tutto l’anno: “Grande orgoglio nel vedere tutti questi ragazzi sugli spalti, oggi era tutto biancorosso a Quiliano. Chicco Ferraro è un’istituzione a Quiliano, è stata una bandiera da giocatore e ora sta continuando ad esserlo da allenatore, è una persona che ha nel cuore questa società. Non può che fare bene e questo è il giusto premio per il suo lavoro. È una persona che ha nel cuore questa società, non poteva che fare bene e questo è il giusto coronamento per il suo percorso. Indosso con grande orgoglio questa maglia regalatami dai “Boys”.

Anche il sindaco, contagiato dal clima di festa, ha sfoggiato la maglietta celebrativa: “Sbrigati! A Quiliano tutto in Promozione”. “Bellissima maglia – ha aggiunto -, siamo onorati di poterla portare in comune. Credo che il nostro comune sia uno dei più importanti dal punto di vista proprio degli impianti sportivi, questo campo, il palasport. Quasto successo dimostra come attraverso una società seria si possano fare grandi cose.”

Conclusione assessore: “Tutti i settori della Polisportiva danno grande soddisfazione, ora speriamo di poter festeggiare tutti insieme il risultato raggiunto dal Quiliano Calcio. È da la festa di tutta la polisportiva oltre che di tutti i cittadini quilianesi che oggi hanno dimostrato grande affetto.”