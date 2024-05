“Insieme per Quiliano”: ecco la squadra e il programma della candidata sindaco Donatella Barbano

Quiliano. Donatella Barbano, prima candidata sindaco donna del Comune di Quiliano, ha presentato ieri sera alla cittadinanza il programma e i componenti la lista civica “Insieme per Quiliano.”

“Una lista costituita da semplici cittadini con esperienze lavorative, professionali e sociali, che hanno redatto un programma di interventi concreti e possibili, sulla base delle segnalazioni, delle richieste e delle proposte dei quilianesi, raccolte in sei mesi di ascolto – spiegano -. Nel nostro programma interventi mirati per risolvere problemi che creano disagio e migliorare la qualità della vita, ponendo così le condizioni per realizzare un progetto ben più grande: cambiare Quiliano come hanno chiesto i cittadini, in maniera concreta, senza voli pindarici, copiando anche da chi ha fatto meglio attuando soluzioni sostenibili”.

” Siamo la vera alternativa per una rinascita possibile – dice Donatella Barbano – l’unica lista che non ha nessuna responsabilità delle situazioni di disagio che si vivono quotidianamente in questo Comune, situazioni che sono il risultato di almeno un decennio di amministrazione assente dal territorio.”

“La nostra lista ha una componente femminile importante – continua Barbano – con la quale vogliamo mettere la condizione della donna al centro dell’attenzione; questo è un altro aspetto per cui chi ci ha preceduto veramente ha fatto ben poco.”