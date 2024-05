Quiliano 2024, “Progetto Comune” riparte con un nuovo tour di incontri con i cittadini

Quiliano. L’ultimo incontro di martedì scorso, molto partecipato, dove sono stati presentati i 12 candidati di “Progetto Comune” alla carica di consigliere comunale: questa è stata l’occasione per loro per farsi conoscere, evidenziare le proprie competenze e raccontare le loro esperienze, le loro sensibilità, le loro idee e i progetti per la comunità e il territorio. Il candidato sindaco Nicola Isetta, intervistato ha espresso, in modo diretto, le sue idee e le sue posizioni sulle diverse situazioni aperte tra il passato, presente e futuro.

Evidenzia Isetta: “Tanti appuntamenti, tanti incontri perché i cittadini meritano di conoscere per filo e per segno le nostre proposte. La partecipazione è sempre stata un elemento imprescindibile del Progetto. Noi vogliamo garantire la massima trasparenza nelle nostre decisioni ed è per questo che invitiamo quanti più possibili a partecipare”.

Ed ecco un nuovo “Tour” di incontri per presentare il programma. I primi sono:

Mercoledì 22 ore 18,00 San Rocco/ Morosso. Ritrovo presso la Piazzetta di San Rocco,

Giovedì 23 ore 20,30 Montagna, Società SMS Montagna;

Venerdì 24 Cadibona ore 20, 30, Società Operaia COOP.

“Abbiamo costruito un Progetto di Governo fatto di contenuti amministrativi ben definiti e condivisi – aggiunge il candidato sindaca quilianese -. È stato e continua ad essere un nostro obiettivo quello di riconoscere il passato, gestire il presente, ma guardare anche al futuro con iniziative che valorizzino la tradizione, l’innovazione e il buon vivere della nostra comunità senza lasciare indietro nessuno. Attraverso un’attenzione particolare ai temi sociali, alle persone più in difficoltà, alla crescita culturale, alle tematiche scolastiche, allo sviluppo economico sostenibile con specifica cura ai temi ambientali. Il futuro, appunto”.

Continua Isetta: “La nostra è una lista strutturata per garantire una potenziale competenza di governo della comunità, di rappresentanza complessiva del nostro territorio con un mix di continuità e novità. Una esperienza di Cittadinanza Attiva, nata nel 2014, consolidata e messa già alla prova in questi anni. Continuata sempre più allargata e rinforzata. Progetto Comune si pone al centro la vita amministrativa e istituzionale, nel solo esclusivo interesse del territorio e della comunità di Quiliano. Pertanto, costituisce elemento fondante, e non negoziabile, la nostra autonomia politica e decisionale rispetto a qualsiasi soggetto istituzionale o di partito. Per chiunque volesse approfondire tutte le tematiche del programma rinnoviamo l’invito a passare dal nostro Info Point in via A.Diaz 17,r Valleggia. Le nostre porte sono sempre aperte per parlare del futuro della nostra comunità e del territorio di Quiliano” conclude.

(Il programma è sul sito web: www.nicolaisetta.it/progettocomune)