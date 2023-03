Quiliano&Valleggia, i “Boys” festeggiano la Promozione. Landucci: “Tutto il paese è in festa, una grande emozione supportare gli amici di una vita”

Quiliano. Domenica presso l’impianto sportivo “Andrea Picasso” Quiliano e Albissole si sono affrontate in occasione della ventiquattresima giornata del campionato di Prima Categoria “B”. A spuntarla sono stati i ragazzi di Ferraro che, in virtù del successo ottenuto, si sono laureati campioni guadagnandosi il salto in Promozione.



Una grande gioia per l’intera cittadinanza (come raccontato dallo stesso sindaco e dall’assessore allo sport, ndr) e per i “Boys”, tifoseria organizzata del Quiliano&Valleggia che per l’intera stagione è stata il vero e proprio dodicesimo in campo della squadra.

Al termine del match che ha sancito la promozione del sodalizio biancorossoviola non sarebbe dunque potuto mancare un commento da parte di Simone Landucci, punto di riferimento dei giovani ultras il quale ha dichiarato: “Dopo 7 anni siamo tornati, il paese è tutto in festa. È bellissimo, dopo tutti i nostri sforzi, quelli dei ragazzi e quelli della società è veramente una cosa fantastica, davvero un gran regalo”.

L’intervistato ha poi illustrato il segreto dei “Boys”: “Tra noi c’è una grande aggregazione, siamo riusciti a creare una coesione fantastica”. Landucci ha poi proseguito complimentatosi con i numerosi giocatori che hanno avuto la possibilità dalla Juniores di esordire con Grippo e compagni: “È bello vedere i nostri amici che sono riusciti ad arrivare in prima squadra, una vera emozione.”

In conclusione i supporter del Quiliano&Valleggia hanno terminato l’intervista intonando uno dei cori che hanno trascinato la squadra alla Promozione, in modo per proseguire gli sfrenati festeggiamenti per il traguardo raggiunto.