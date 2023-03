Calcio, Quiliano&Valleggia si laurea campione. Ferraro: “La nostra arma è stata il gruppo”

Quiliano. Termina 4 a 2 la sfida tra Quiliano&Valleggia e Albissole, concludendo un’annata che tutto l’ambiente biancorossoviola difficilmente dimenticherà. Era dal 2016 che questa squadra mancava in Promozione, dopo 7 anni ecco il ritorno.

Tanta felicità e commozione negli occhi dell’allenatore Enrico Ferraro, immortalato al termine del match con la maglietta commemorativa ‘Sbrigati! A Quiliano tutto in PROMOZIONE’: “E’ da Novembre che siamo primi in classifica. Dura arrivarci, arduo rimanerci fino ad oggi. Ringrazio tutti i miei giocatori: la nostra arma è sicuramente la coesione che c’è tra noi, siamo stati fantastici”.

Una partita mai scontata, che ha ricordato come questo traguardo, seppur magari non facile, si può festeggiare doppiamente. Non mancano i ringraziamenti ai numerosi tifosi che hanno sempre seguito questo club: “E’ stato fantastico e soprattutto fondamentale. Questo tifo non è scontato, ci hanno seguito sempre in trasferta, a volte anche durante gli allenamenti. Tutto il paese si è interessato a noi, ancora oggi la cornice di pubblico qua allo stadio era importante: questo attaccamento alla maglia è da lodare”.

Il successo di questa squadra arriva da 16 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte. In mezzo tanti gol e momenti indimenticabili: “Il nostro obiettivo era arrivare ai play-off. E’ stata una bellissima sorpresa anche per noi, mai avremmo pensato di essere primi a Novembre e rimanerci. Prima della partita ho detto ai miei ragazzi di giocare con la testa e con il cuore, è stata una finale da giocare con tranquillità. Coi ragazzi ci vedremo martedì ad allenamento, festeggeremo sempre giocando queste ultime due partita con tranquillità. Che bella soddisfazione“.