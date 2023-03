Prima Categoria “B”, il Quiliano&Valleggia è in Promozione! Battuto l’Albissole al termine di una partita epica, apoteosi biancorossoviola al Picasso

Risultato: Quiliano 4-2 Albissole (10’ Bazzano, 18’ Magnani, 47’ Romano, 53’ Rebagliati, 72’ La Piana, 87’ Fabbretti)

Al 94’ termina qui, il Quiliano&Valleggia è in Promozione!

Al 92’ standing ovation anche per Fanelli, dentro Piccaluga al suo posto: Ferraro prova a difendere la promozione.

Il direttore di gara comanda 4 minuti di recupero.

Al 90’ continua a spingere il Quiliano&Valleggia con Bazzano, il quale però non riesce a trovare la doppietta personale.

All’87’ Fabbretti regala un sogno al popolo biancorossoviola: il suo urlo ha il sapore di Promozione, rigore trasformato e 4-2 al Picasso!

All’86’ il Quiliano&Valleggia potrà usufruire di un vero e proprio match point promozione: Lupi sbraccia in area, sarà rigore per i biancorossoviola!l.

All’83’ Fanelli calcia dal limite dell’area, ma il suo tentativo termina fuori misura. Sul prosieguo dell’azione, proprio il numero 7 compie un intervento giudicato dal signor Torriglia da cartellino giallo.

All’80’ Lupi di testa spaventa Ferro: pallone sul fondo, l’Albissole non smette di crederci.

Al 77’ Tedesco rileva Perrone: standing ovation per il numero 9 dei biancorossoviola, partita di lotta e di grande sacrificio la sua.

Al 72’ delirio totale al Picasso, ha segnato La Piana! Torna a anti la squadra di mister Ferraro, promozione riconquistata a 18 minuti dalla fine.

Al 67’ Corti prende il posto di Ghigliazza, mister Sarpero opta per inserire forze fresche a centrocampo, reparto un po’ in difficoltà.

Al 65’ Bazzano trova Fanelli che, nel cuore dell’area piccola, spara alto: ancora un’occasione per il Quiliano&Valleggia, resiste tuttavia l’equilibrio.

Al 62’ Porta rileva Diana, mister Sarpero sceglie di coprirsi.

Al 61’ torna a tremare la traversa della porta difesa da Malinverni. Carocci dai venticinque metri manca l’eurogol per una manciata di centimetri calciando direttamente un calcio di punizione: sono saltati tutti gli schemi, Quiliano&Valleggia e Albissole stanno mostrando il calcio nella sua essenza più pura.

Al 57’ trema la traversa della porta difesa da Malinverni. Il Quiliano&Valleggia prova a scrollarsi di dosso il momento di difficoltà con la demi-volée di Fanelli che, in spaccata, manca il gol per centimetri: show totale al Picasso, divertimento totale!

Al 53’ incredibile al Picasso, l’inerzia del match si è totalmente ribaltata. La prima conclusione di Rebagliati viene murata, ma sulla ribattuta il numero 10 dei Ceramisti non può sbagliare: è 2-2 al Picasso, tifosi ospiti in visibilio!

Al 52’ Malinverni riscatta un primo tempo in chiaroscuro con una parata spettacolare sulla conclusione a botta sicura di Perrone: intervento decisivo, momento estremamente positivo per i biancazzurri. Nel frattempo Saino rileva Magnani, mister Ferraro opta per operare una sostituzione.

Al 50’ Ghigliazza viene ammonito per proteste, adrenalina a mille anche in campo.

Al 49’ Fadlaoui prende il posto dell’ammonito Siri. Il Picasso è tornato ad essere una bolgia, il Quiliano&Valleggia sembra abbia accusato particolarmente la rete subita.

Al 46’ partenza travolgente dell’Albissole. I biancazzurri come accaduto domenica scorsa contro il Masone si presentano in campo con un altro piglio creando prima due occasioni e poi accorciando le distanze con un siluro di Romano: 2-1 il risultato, spingono fortissimo i tifosi dei Ceramisti!

Alle 16.00 riprende la gara, nessun cambio tra le file delle due squadre.

Termina 2-0 senza recupero un primo tempo davvero spettacolare, una prima frazione ricca di emozioni che per adesso stanno incoronando il Quiliano&Valleggia. Se il match terminasse così, per i biancorossoviola sarebbe Promozione.

Al 44’ Diana prova a riaprire l’incontro con un’apprezzabile conclusione dalla distanza, Ferro però controlla agevolmente il suo tentativo.

Al 42’ Vallarino cerca la porta calciando una punizione da ottima posizione, ma il suo tentativo termina alto.

Al 39’ Salani spezza la ripartenza dei Ceramisti venendo anch’egli ammonito.

Al 35’ brutto errore in fase di disimpegno del Quiliano&Valleggia con Romano che ha in campo aperto ha l’occasione di accorciare le distanze: trema ma non crolla la difesa del Quiliano&Valleggia, il palo salva gli uomini di mister Ferraro!

Al 34’ Siri interrompe la ripartenza avversaria spendendo un fallo tattico sanzionato con il cartellino giallo.

Al 33’ Diana sfonda all’interno dell’area di rigore dei locali presentandosi a tu per tu con Ferro il quale, con la manina di richiamo, si conferma decisivo per i suoi salvando un gol fatto: resiste il 2-0 al Picasso, occasione colossale per l’Albissole!

Al 27’ Murialdo pressa in maniera efficace trovando l’intervento in tuffo di Malinverni: Quiliano&Valleggia sulle ali dell’entusiasmo, fatica ad imporsi l’Albissole.

Al 18’ i locali trovano il raddoppio. Bazzano scappa ancora sulla fascia trovando a rimorchio Magnani che, di potenza, fulmina Malinverni: 2-0 Quiliano&Valleggia, è apoteosi biancorossoviola al Picasso!

Al 16’ Malinverni smanaccia in angolo un insidioso tiro-cross, è un Quiliano&Valleggia incontenibile in questo inizio di gara.

Al 14’ lo spettacolo fuori dal campo è decisamente d’altra categoria. Tribuna gremita, “Boys” e “Zueni” (i gruppi di tifoseria organizzata delle due squadre) incitano a squarciagola i propri beniamini, ci sono tutti gli elementi per vivere una grande domenica di calcio.

Al 10’ si sblocca subito il match. La squadra di Ferraro concretizza alla prima vera occasione con il tiro a giro di Bazzano: Malinverni probabilmente beffato da una leggera deviazione, è 1-0 Quiliano&Valleggia al Picasso!

Al 9’ il Quiliano&Valleggia torna a rendersi pericoloso, questa volta su punizione: pallone alto, ottima partenza quella dei padroni di casa.

Al 7’ Ribeiro risponde per l’Albissole, attento Ferro che blocca in presa alta.

Al 5’ Perrone prova ad accendere il match con un’apprezzabile tentativo dalla distanza: pallone fuori, si scalda subito il match.

Alle 15.01 il direttore di gara comanda il calcio d’inizio della sfida. Classico biancorossoviola per il Quiliano&Valleggia, i Ceramisti vestono biancazzurro.

Arbitro del match è il signor Davide Torriglia della sezione di Novi Ligure.

Le formazioni

I padroni di casa guidati da mister Ferraro scendono in campo con Ferro, La Piana, Carocci, Salani, Fabbretti (C), Russo, Fanelli, Magnani, Perrone, Murialdo e Bazzano.

A disposizione ci sono Cambone, Fiori, Piccaluga, Meta, Ferraro, D’Amico, Tedesco, Saino e Santonastaso.

Gli ospiti guidati da Carlo Gino Sarpero rispondono con Malinverni, Siri, Iadanza, Lupi, Ghigliazza, Vallarino (C), Romano, Ribeiro, Diana, Rebagliati e Damonte.

In panchina si accomodano Gallinari, Fadlaoui, Porta, Barbin, Corti, Musizzano, Kalaja, Curci e Nucci.

Presentazione

Quiliano. Oggi presso l’Andrea Picasso Quiliano&Valleggia e Albissole si affrontano in occasione del big match della ventiquattresima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). I padroni di casa, con una vittoria, avrebbero la certezza aritmetica della conquista della Promozione, questo mentre i biancazzurri necessitano di una vittoria per continuare a sperare nei playoff.