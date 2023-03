Alassio 2023, Enzo Canepa con Casella per battere Melgrati? L’ex sindaco: “Vie della politica infinite”

Alassio. “Le vie della politica sono infinite”. Ma non erano quelle dell’amore? Si domanderà qualcuno. Per info chiedere all’ex sindaco ed ora ex consigliere di minoranza Enzo Canepa che, nel corso dell’ultimo consiglio comunale, con una sola frase, ha aperto una nuova strada.

E dove potrebbe portare? Dritta da Jan Casella, ancora impegnato in prima persona per chiudere l’ormai famosa lista anti-Melgrati, ma che sembra faticare (a dir poco) a decollare.

E allora dove l’incertezza regna, ipotesi e indiscrezioni, anche fantasiose, sguazzano che è una meraviglia. Se in più ci metti un messaggio criptico, seguito da un “no comment” che non conferma e non smentisce, più chiaro di tante parole, il gioco è bello che fatto.

È quello che sta succedendo in queste ore nella politica alassina, dove ormai termini come “clamoroso” e “assurdo” sono decisamente passati di moda.

E se qualcuno si fosse stupito delle prove di dialogo tra Jan Casella e Lucia Leone, poi pare naufragate, chissà cosa dirà oggi alla luce di una possibile alleanza tra due vecchi rivali, Jan Casella e l’ex sindaco Enzo Canepa. D’altronde, come dice un vecchio detto, mai così attuale: “il nemico del mio nemico è mio amico”.

Mentre sembra passato in secondo piano il nome del ginecologo Carlo Vallega (già candidato sindaco nel 2001), Canepa, in uno dei suoi interventi durante il consiglio, ha letteralmente spiazzato tutti. Il sunto: “Non datemi del tutto fuori dai giochi. Forse anche in questa partita, mai dire mai. Le vie della politica sono infinite”.

Contattato dalla redazione di IVG.it, l’ex primo cittadino ha rilasciato poche dichiarazioni, ma piene di significato se lette tra le righe: “Confermo quanto detto in consiglio. E ammetto anche di aver ricevuto diverse telefonate negli ultimi giorni. Da chi? Beh non solo candidati, ma anche associazioni alassine, con diverse proposte”.

E se da una parte c’è Marco Melgrati, che ha già chiuso la lista, dall’altra c’è chi fa fatica (e non è un mistero) a chiuderne una rivale. Plausibile pensare possano essere più di una le antagoniste arrivati a questo punto? Ovviamente no. E la deduzione più logica sembra dunque collegare la nuova strada tracciata dall’ex sindaco a Casella.

“Prove di dialogo con Jan Casella? La mia risposta in merito è un no comment”, ha detto Canepa. E già il fatto che non sia arrivata una smentita, volenti o nolenti, sembra apparire come una conferma quantomeno di una trattativa in atto.

Mica semplice. Da una parte c’è una storica anima di AN (Alleanza Nazionale), Canepa, dall’altra il giovane e rampante alassino da sempre incasellato (scusate il gioco di parole) a sinistra, Casella. Ma il progetto embrionale, di cui si discuteva con Leone, non avanzava l’ipotesi di una larga lista con più anime, senza esibire tessere di partito? Ebbene, rispondiamo anche a questo: nessuno dei due risulta iscritto a nessun partito. A questo punto resterebbe “solo” da capire chi dei due (o magari un terzo) sarebbe designato per il ruolo di candidato sindaco.

Se la scelta alla fine ricadesse su Canepa, si verificherebbe un autentico riassestamento della politica alassina se confrontato con quanto avvenuto 5 anni fa. Allora c’erano 5 liste: Loretta Zavaroni e Martino Schivo, da avversari, sono passati con Melgrati, che 5 anni fece la corsa contro “casa sua”, quel cdx i cui partiti decisero di appoggiare Canepa, poi uscito sconfitto. Oggi sono ritornati sui propri passi, dando pieno appoggio al sindaco uscente e se Canepa dovesse essere scelto come candidato sindaco, la partita si rigiocherebbe, ma questa volta a parti inverse. Jan Casella permettendo, ovviamente.