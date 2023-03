Alassio 2023, inizia la partita e Melgrati parte in quarta: lista in chiusura

Alassio. La partita per le elezioni amministrative di Alassio è pronta a partire ufficialmente. Lo ha già fatto, seppur principalmente per vie traverse, tra voci e indiscrezioni, ma ora il sindaco uscente Marco Melgrati è pronto a dare il fatidico e concreto calcio di inizio.

A caccia del quarto mandato da primo cittadino, avrebbe chiuso la lista proprio in queste ore. E la redazione di IVG.it lo ha contattato direttamente, ricevendo però in risposta ancora il classico “no comment”.

Ma stando ai ben informati, si tratterebbe solo di una mossa attendista in attesa delle firme, che dovrebbero arrivare già domattina. Non a caso lo slogan di Melgrati alle ultime elezioni era stato “fatti, non parole”, che giustificherebbe anche la prudenza odierna.

Chi sarà presente in lista? È la domanda che ovviamente fa da padrone. In primis sarà ricandidata l’attuale squadra che ha governato la città negli ultimi 5 anni, fatta eccezione per Paola Cassarino, che ha deciso di fare un passo indietro “per motivi personali”.

Molto forte, nello schieramento di cdx, che ha già garantito l’appoggio a Melgrati, è la componente di “Fratelli d’Italia” che, oltre a nomi di spicco come Franca Giannotta e Rocco Invernizzi, ora può contare anche sul neo tesserato (con relative polemiche) Angelo Galtieri.

Si vocifera, inoltre, sempre con maggiore insistenza di importanti ritorni tra le file di Melgrati: se la presenza del generale Giacomo Battaglia, già assessore, è ormai una certezza, prende sempre più corpo (ormai ci si stupirebbe se così non fosse) l’ipotesi Loretta Zavaroni, ex candidata sindaco proprio contro Melgrati alle ultime amministrative e ex assessore dello stesso anni addietro, che può contare da sempre su un bacino di voti non indifferente.

Ma chi è vicino al sindaco, garantisce che non si tratta delle uniche novità e che “potrebbe essere presente almeno un altro nome importante” e “vicino alla stessa Zavaroni“. A meno di colpi di scena, il mistero sarà svelato già nella giornata di domani.

Dall’altra parte della barricata, invece, sembra scricchiolare l’ipotesi della larga alleanza Casella-Leone (ad oggi sono probabilmente più gli alassini pronti a scommettere su una divisone piuttosto che sulla nascita effettiva del progetto). Non sono ancora arrivati annunci ufficiali né ci sarebbe ancora convergenza sul nome del candidato sindaco, ma la sabbia dell’ideale clessidra elettorale non aspetta e continua a cadere inesorabilmente.

L’ultima indiscrezione parla di un avvicinamento tra Casella e Carlo Vallega, ginecologo alassino, molto conosciuto e stimato ad Alassio e dintorni e già candidato sindaco nel 2001 contro, manco a dirlo, Marco Melgrati.