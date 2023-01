Savona. “Oggi non abbiamo visto grandi cambiamenti, aspettiamo le prossime settimane, la gente si deve abituare“. Si dividono tra soddisfatti e attendisti i commercianti savonesi di corso Italia, nel tratto compreso via dei Vegerio e via Paleocapa (rimarrà aperto al transito dei veicoli l’incrocio con via Battisti/via Pertinace), da oggi diventata via pedonale. Chi fiducioso che la via si popolerà, chi aspetta di vedere cosa cambierà nelle prossime settimane.

Sono infatti iniziati oggi i lavori che prevedono la modifica della segnaletica orizzontale, cartellonistica, ricollocazione dei parcheggi moto/residenti/disabili. Gli orari di accesso ai residenti e ai commerciantti per il carico/scarico sono stati uniformati dalla giunta a quelli esistenti nell’area di Corso Italia: dalle 6 alle 10 del mattino. Dopo via Ratti (la scorsa settimana) e oggi corso Italia, si proseguirà con le altre zone interessate dal progetto: via Mistrangelo (da piazza Diaz all’intersezione con la salita Schienacoste, compresa la salita di via Rossello) e via Manzoni (da via Paleocapa all’intersezione con via Santa Maria Maggiore compresa l’area di intersezione che la via forma con piazza Sisto IV).

Sui parcheggi il sindaco Marco Russo ha commentato: “I parcheggi non si cancellano, ma si spostano. Abbiamo fatto un calcolo preciso dei posti auto: bianchi, a pagamento e dei posti moto”. Che ha aggiunto ancora: “Il progetto risponde a un’idea di città che ha l’obiettivo di ampliare gli spazi di vivibilità e di migliorare la qualità della vita, in linea con quando accade in tutte le altre città italiane ed europee, dove si limita l’utilizzo del mezzo privato per favorire la mobilità lenta e sostenibile. E’ un piano che abbiamo studiato a lungo, abbiamo chiesto all’Università di monitorare i flussi di traffico e l’Università ci ha confermato che lo spostamento del traffico è sostenibile per le altre strade della nostra città. So che in città c’è molto timore di non riuscire a vivere bene questo passaggio, ma il canale di dialogo con l’amministrazione è aperto. La direzione è quella di rendere più vivibile la nostra città. E insieme ci riusciremo”.

Roberta Lavagna, responsabile del punto vendita Luisa Spagnoli, ha evidenziato come punti negativi la mancanza di parcheggi e il traffico nelle vie limitrofe, ma accoglie la novità con ottimismo: “Bisogna abituarsi, speriamo che ci porti più lavoro“. Clara Rapetto, responsabile della sede di Savona di lokita Milano, fa eco: “Come primo giorno non ho visto risvolti positivi, ma è un cambiamento che richiede tempo. Il cliente mordi e fuggi si fermava in macchina, speriamo che ci sia transito di persone”.

A sottolineare con forza il problema dei parcheggi è Alessio, titolare dell’agenzia immobiliare: “Qui non ci sono più parcheggi. Avrebbe avuto senso se prima si fosse pensato a fare nuovi posti auto“. Dura critica al progetto: “E’ un sogno bellissimo però bisogna ragionare con quello che si ha. Stravolgere una città ci rimette chi ci abita e ci lavora. Per mostrare un’attività di una giunta non c’è stata una visione di lungo periodo. Il problema di Savona è che le giunte fanno per far vedere di fare con tapulli, ma non c’è mai stata progettualità”. E per il futuro: “Vedremo tra un po’ di tempo se sono cambiati i flussi”.

Soddisfatti invece i titolari di un bar e della panetteria. Loredana Piovano, cotitolare di Delizioso Forno Maril ha accolto positivamente la rivoluzione: “Tanti si lamentano, ma noi siamo contentissimi. Qui davanti avevamo sempre grossi camion che ci coprivano. Serve un po’ di innovazione e cambiamento“. Sui posti auto: “Servirebbe aggiungere qualche parcheggio libero”

Dello stesso avviso Alberto Carpita, titolare del bar Cataleya: “Ottima idea, in tutte le città i centri sono pedonali. I parcheggi sono recuperati e se non si trovasse in zona c’è piazza del Popolo a 5 minuti a piedi. Sarà necessaria, per aiutare il transito delle persone, la riqualificazione della via che la renda più accogliente”.