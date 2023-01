Pedonalizzazioni Savona, Orsi replica a Lima: “Visione della maggioranza fatta di stellette da appuntarsi per farsi belli”

Savons. “La visione della città della maggioranza è aprire per due giorni una galleria e richiuderla, aprire palazzo Santa Chiara tre giorni e richiuderlo, fare un piano del traffico che parte chiudendo 50 metri di strada? La loro visione è fatta di stellette da appuntarsi per farsi belli sui social o sui giornali. Sono contrario alla pedonalizzazione? Io sono contrario alla pedonalizzazione ad ogni costo come valore assoluto. Se è fatta male ed in maniera assurda come questa”. Così il consigliere comunale Fabio Orsi (PensieroLibero.zero) replica al capogruppo del Patto per Savona Marco Lima in merito alle pedonalizzazioni. Il consigliere Lima ha attaccato l’opposizione in seguito alle critiche sollevate nei giorni scorsi: “La minoranza è senza visione, tra qualche tempo sembrerà follia tornare indietro”.

Non si fermano le polemiche sulla chiusura al traffico di alcune vie del centro, in particolare la chiusura di corso Italia: “Questa decisione produce più danni ambientali e acustici del preesistente perché sovraccarica le vie limitrofe di maggior traffico, crea un problema parcheggi senza averlo prima risolto. Inoltre, non credo migliori l’utilizzo dell’area, ma, al contrario, aumenta i pericoli. Credo che oggi la maggioranza della città si stia rendendo conto di aver mal riposto il proprio voto e giorno dopo giorno sta cambiando idea”.

E conclude evidenziando i rischi che si potrebbero correre nella nuova “zona” pedonale: “A proposito di biciclette di cui parla Lima, nella sua visione di città una via ‘pedonalizzata’ (solo sulla carta peraltro) è intersecata da tre strade percorse da auto con il rischio che qualcuno, pedone o bicicletta, rimanga investito perché ogni 30 metri c’è un regime di regole diverso?”.

Il consigliere Orsi e il collega Maurizio Scaramuzza hanno proposto di organizzare un’iniziativa per ravvivare la zona, al momento poco frequentata e dare così ossigeno alle attività commerciali.