Pedonalizzazioni Savona, dal 14 dicembre inizio lavori in via Caboto e via Untoria: chiusura alle auto tra pochi giorni

Savona. A Savona pedonalizzazione di via Caboto e via Untoria tra pochi giorni. Al via domani i lavori per la segnaletica stradale. Il Comune ha accolto la richiesta arrivata dai commercianti della zona. Sarà quindi anticipata rispetto alle altre vie previste dal piano di Palazzo Sisto.

Dal 9 gennaio poi seguiranno gli altri tratti: corso Italia (dall’intersezione con via Dei Vegerio all’intersezione con via Pertinace e dall’intersezione con via Battisti sino all’intersezione con via Paleocapa), via Mistrangelo (da piazza Diaz all’intersezione con la Salita Schiena Coste), via Rossello (da via Mistrangelo sino all’edificio di cui al civ. 19 rosso), via Manzoni (da via Paleocapa all’intersezione con Via Santa Maria Maggiore compresa l’area di intersezione che detta Via forma con la Piazza Sisto IV), via Ratti (da Piazza Mameli a Corso Italia).

“E’ intenzione dell’amministrazione – si legge della delibera di giunta approvata questa mattina – portare a compimento un percorso finalizzato a una più organica e funzionale regolamentazione della mobilità cittadina con l’obiettivo di promuovere e valorizzare la mobilità lenta e sostenibile anche ampliando le aree pedonali al fine di migliorare la qualità urbana e rendere la città più fruibile e vivibile per i cittadini”.

Il percorso è iniziato con la condivisione della proposta del sindaco e degli assessori competenti negli incontri con i residenti e i commercianti delle vie interessate.