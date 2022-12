Scontro frontale a Carcare tra due auto: due persone trasportate al pronto soccorso

Carcare. Incidente questa notte intorno all’una in via Cosseria a Carcare. Un giovane era alla guida di una Clio quando, mentre stava percorrendo la rotonda all’altezza del supermercato Lidl, ha colpito prima un palo e poi ha centrato frontalmente un’autovettura che stava arrivando dal lato opposto, un suv, di fronte al distributore dell’Eni. La Clio è stata distrutta a seguito dell’impatto.

Il ragazzo si trovata da solo in macchina, sul suv invece viaggiavano madre e figlia. Per tutti per fortuna solo un grande spavento: il ragazzo a bordo della Clio era visibilmente molto scosso. Per precauzione due persone sono state portate in ospedale ma senza ferite importanti.

Sul posto è intervenuta la croce bianca di Carcare e l’automedica, oltre i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.