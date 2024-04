Il liceo Calasanzio di Carcare in trasferta in Spagna per il progetto di mobilità estera

Spagna. Si è conclusa con successo ancora una mobilità per il Calasanzio, si tratta dello stage delle classi terze svoltosi in Spagna dall’8 al 13 aprile.

La destinazione di quest’anno è stata Roses, una piccola località sulla costa Brava, in provincia di Girona. Le classi partecipanti, la 3 D e la 3 E dell’indirizzo linguistico, accompagnate dai docenti S.Pellegrini, S.Bastiani e P.Ferraro, hanno avuto modo di svolgere lezioni di lingua spagnola al mattino e, al pomeriggio, effettuare escursioni di carattere artistico culturale presso Girona, di cui hanno apprezzato il centro storico e i numerosi ponti sul fiume Onyar, la splendida Sagrada Familia e il Barrio gotico a Barcellona, Figueres e il sorprendente Museo Dalì.

Dopo quella del progetto Erasmus, lo stage in Irlanda delle classi seconde, l’accoglienza degli studenti francesi presso il Liceo per il progetto Esabac, questa ulteriore esperienza in Spagna conclude, per quest’anno scolastico, le attività di mobilità estera cui ormai da anni la scuola aderisce con convinto entusiasmo e la consapevole certezza del loro alto valore formativo.