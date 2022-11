Mallare, esonerato mister Alloisio: “Alla prima difficoltà, la società ha saputo solo criticare”

Mallare. “Vado via perché così mi è stato imposto. Vado via senza rimpianti e a testa alta”. È un misto di rabbia e amarezza la lettera che mister Andrea Alloisio scrive per salutare Mallare: la società lo ha appena esonerato.

Il suo arrivo la scorsa stagione, alla fine dell’estate, poche le risorse a disposizione e una rosa davvero risicata: “Credo che la grandezza di un allenatore sia lasciare una situazione migliore di come la si ha trovata – scrive il tecnico – Da tre giocatori effettivi a due settimane dall’inizio del campionato, lascio una rosa completa di 22 giocatori dopo una salvezza ottenuta a dir poco miracolosa”, sottolinea ricordando quanto successo lo scorso campionato di Prima Categoria.

“Mi dispiace – prosegue – che quando lo scorso anno la situazione societaria era in seria difficoltà, mai mi sono permesso di giudicarla e trovare alibi insieme ai miei ragazzi. Anzi, ci siamo presi la responsabilità e tirati su le maniche per non fare fallire l’ennesima società del territorio. Questo è costato molti sacrifici, ma alla fine il risultato è stato ottenuto”. Comportamento che, secondo Alloisio non è stato ricambiato dal club : “Mi dispiace – dice – perché, quando quest’anno ho vissuto situazioni personali molto difficili, non ho ricevuto il supporto che forse mi aspettavo”.

E poi si toglie ancora qualche sassolino dalle scarpe: “Il calcio è questo, lascio una squadra con grande potenziale, avendo perso in un anno e mezzo solamente uno scontro diretto, peraltro se mi permettete immeritatamente. Lascio una società che dal primo giorno su quegli spalti, alla prima difficoltà, ha saputo solamente criticare ogni singolo giocatore. In ogni caso grazie per questa opportunità, mi sento ancora più maturo e preparato per questo meraviglioso mestiere”.

La conclusione della lettera dell’allenatore valbormidese è dedicata agli ultras rossoblù e ai giocatori: “Grazie ai tifosi, sempre presenti e con il sorriso di chi ama veramente questo sport. Ed infine grazie ai miei ragazzi, uomini speciali che non si sono mai tirati indietro nelle difficoltà più grandi. Ad maiora”.

La società, al momento, non vuole rilasciare dichiarazioni in merito, ma annuncia che già domani mattina, potrebbe essere rivelato il nuovo allenatore. Decisiva sarà la riunione che si terrà questa sera.

Mallare: i numeri di questa stagione

Un esonero, quello di Alloisio, che arriva dopo 8 giornate dall’inizio del campionato, in cui ad oggi il Mallare ha guadagnato appena 4 punti. Punti che sono arrivati negli scontri diretti con l’Atletico Argentina (2-0) e la San Filippo Neri (2-2). Nelle altre partite giocate, i lupi sono rimasti a bocca asciutta subendo diverse goleade: sono infatti 27 in totale le reti entrate nella porta del Mallare, appena 9 quelle realizzate.

Ora si trova al 12° posto in classifica, il gap da colmare per uscire dalla zona playout è di 5 lunghezze. Una missione dunque alla portata della squadra valbormidese che si è fatta notare in Coppa Liguria, battendo all’andata il Savona di mister Frumento. Al ritorno, però, gli i biancoblù hanno invertito il risultato e, nei tempi supplementari, conquistato la fase successiva del torneo.