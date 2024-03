La Veloce perde ancora. Ghione: “Ho fallito la stagione, per fare un goal ci servono dieci occasioni”

Ennesima sconfitta per la Veloce. Contro il Mallare è arrivato l’ottavo K.O. in sedici incontri. Addio quindi anche ai sogni playoff con ogni probabilità. Ora tocca addirittura guardarsi le spalle. Una stagione fallimentare come ha dichiarato con grande franchezza mister Massimiliano Ghione.

Il Mallare si è imposto 3 a 2. I lupi sono andati sul triplo vantaggio nonostante sia stata la Veloce ad avere il pallino di gioco per larghi tratti. I granata hanno provato a reagire, ma non è bastato per fare punti.

“Giornata negativa – esordisce Ghione -. Facciamo buone prestazioni e creiamo. Ma ci siamo trovati anche oggi sotto 1 a 0. Poi abbiamo preso il 2 a 0 e il 3 a 0. Non siamo naufragati e siamo andati vicini a raddrizzarla. Oggi è stato il film del nostro campionato. Chi crede che per 70 minuti abbiamo giocato solo noi? Bravi loro, sono stati cinici e sono davanti con merito. A noi manca la cattiveria e per segnare un goal dobbiamo creare 10 palle goal“.

Tra le note liete il goal del classe 2007 Capasso: “Oggi avevamo due 2005, tre 2003 e due 2001. Poi sono subentrati un 2007 e un 2001. Questi sono ragazzi bravi. Capasso è il capitano dell’Under 17 e nella sua categoria fa caterve di goal. Può essere anche protagonista della prima squadra”.

La Veloce era partita con intenti bellicosi, ma non ha mai trovato continuità di risultati e adesso si trova a +2 dal penultimo posto: “Io ho fallito la stagione – dichiara l’allenatore -. Il mio obiettivo era di salire. Ho fallito l’obiettivo. Se la società decidesse di continuare insieme a me, io ci proverò. Io mi sono trovato bene e penso anche loro. Altrimenti ripartiranno con un profilo più capace di me”.