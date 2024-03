Il Mallare batte la Veloce, Fiori: “Daremo tutto per provare a salire anche se non era in preventivo”

Il Mallare vive una domenica difficile ma vince 3 a 2 in casa di una Veloce mai doma ed è ora è secondo in classifica a quota 36 punti. Quasi impossibile invece pensare al Dego, primo con nove punti in più e una parita in meno. Tuttavia, il secondo posto garantirebbe un bel vantaggio in chiave playoff.

Nonostante i lupi si siano portati sul 3 a 0, non è stata una passeggiata di salute al Levratto di Zinola. I granata hanno dato filo da torcere e sono riusciti a portarsi sul 3 a 2 mettendo un po’ in apprensione la squadra rossoblù.

“Faccio i complimenti alla Veloce perché non meritano questa classifica – commenta mister Marco Fiori – . Sono lo squadra che ci ha messo più in difficoltà. Non abbiamo gestito molto bene il 3 a 0 ma faccio i complimenti ai ragazzi perché nelle ultime undici ne abbiamo vinte nove, pareggiata una e persa una Anche in dieci abbiamo sofferto portando a casa un risultato importantissimo”.

“In queste categorie – prosegue – lo spirito, la voglia e la determinazione sono fondamentali. Il Dego merita la promozione, ha fatto un campionato a sé. Noi ci proveremo a salire anche se non era in preventivo, ce la giocheremo fino all’ultimo“.