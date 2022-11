Mallare, dopo l’esonero di Alloisio ecco il nuovo allenatore: è Marco Durando

Mallare. Dopo l’esonero di Andrea Alloisio, e la sua dura lettera di commiato, sono servite poche ora alla società per trovare l’accordo con un nuovo allenatore. Come annunciato da IVG, si tratta di un savonese e non un valbormidese, come in tanti avrebbero pensato: il suo nome è Marco Durando.

Ieri sera l’incontro con la società e questa mattina la risposta affermativa del tecnico che ha accettato l’incarico.

Giunge a Mallare dopo l’esperienza “estiva” alla Veloce, prima dell’arrivo di mister Musso. Durando è stato anche sulla panchina della Juniores del Legino.

Domani sera dirigerà il primo allenamento della squadra, domenica impegnata nella trasferta contro la Virtus Sanremo. Un importante scontro diretto per i rossoblù che al momento occupano il 12° posto della classifica e hanno bisogno di rialzare la testa dopo quattro sconfitte consecutive, nelle quali hanno subito ben 20 gol.