Pallare, Andrea Alloisio è il nuovo mister: oggi esordio contro la Nolese

L’indiscrezione ora è ufficiale. Mister Andrea Alloisio è il nuovo allenatore del Pallare. Il giovane tecnico valligiano prende il posto di Massimo Brignone.

Si tratta di un rientro in pista flash, visto che a inizio settimana era stato esonerato dal Mallare. Venerdì sera ha diretto il primo allenamento in vista della difficile sfida odierna contro la Nolese, prima della classe.

Battesimo di fuoco per l’allenatore chiamato a risollevare una squadra che naviga in cattive acque: appena un punto in quattro partite. Oggi non potrà ancora sedere in panchina.