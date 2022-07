Prima Categoria: in attesa di giovani new entry, pioggia di conferme in casa Mallare

Mallare. In attesa di conoscere le new entry, sono dieci i giocatori confermati nella rosa del Mallare, che sarà ancora guidata dal giovane mister Andrea Alloisio.

Rimangono in rossoblù il capitano Emanuele Pistone, i fratelli Kadrija (Atdne e Herolind), Mattia Manzi, Samuel e Matteo Siri, Loris Torrini, Roderic Gilardo, Andrea Bogliaccino e Samuele Lupino. Vola invece a San Marino l’attaccante Samuele Caruso che vestirà la maglia de “La Fiorita” nel turno di Uefa Conference League.

A dare la notizia delle conferme è il direttore sportivo Mario Rolando che commenta: “Molti giocatori sono stati contattati da altre società, ma hanno deciso di restare, questo ci rende soddisfatti perché significa che la scorsa stagione abbiamo lavorato bene. Ora vogliamo ripartire cercando di alzare l’asticella ed essere più competitivi”.

Per farlo servirà anche l’arrivo di nuovi giocatori, per gli acquisti si seguirà la linea verde: “Al momento mancano gli under, abbiamo in ballo diverse trattative e nei prossimi giorni dovremmo ufficializzare già quattro new entry”, svela Rolando.

A confermarlo anche mister Alloisio: “Aspettiamo di concludere la campagna acquisti, arriveranno tanti giovani” dichiara e poi parla della prossima stagione in Prima Categoria: “Vogliamo riconfermarci e cercare di fare meglio della scorsa stagione (nella quale il Mallare è riuscito a salvarsi senza accedere ai playoff ndr). Sarà un campionato ancora più difficile, c’è da lavorare, ma a differenza di anno fa, quando siamo partiti davvero da zero, oggi partiamo da una base che è cresciuta”.