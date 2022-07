Calcio, dal Mallare alla Conference League, il sogno di Samuele Caruso

Volto noto del calcio dilettantisco valbormidese per aver militato tra le fila di Bragno e Carcarese, l’attaccante Samuele Caruso, nell’ultima stagione in forza al Mallare, si appresta a vivere un piccolo sogno: scenderà in campo in una partita ufficiale della Conference League con i colori del La Fiorita, formazione della Repubblica di San Marino.

Si tratta della terza competizione Uefa per importanza dopo le note Champions League ed Europa League. La prima edizione si è svolta lo scorso anno. A vincerla, la Roma del savonese Stephan El Shaarawy. Che sia di buon auspicio?

Sia chiaro, le speranze di successo al termine della competizione di una squadra di San Marino sono pari a zero, ma ciò non scalfisce l’emozione di vedere il proprio nome figurare nel tabellino di un torneo a cui parteciperanno nelle fasi successive formazioni storiche e forti. Ci sarà la Fiorentina per l’Italia.

Il match del secondo turno preliminare è in programma per martedì 19 luglio. L’avversario di turno sarà la formazione kosovara Ballkani. Dopo la salvezza in Prima Categoria con il Mallare, ora l’obiettivo è fare più strada possibile in questa particolare “avventura oltre confine”.