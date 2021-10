Savona. Tra i Comuni più colpiti dall’ondata di maltempo che si è abbattuta ieri sulla nostra Regione c’è anche Savona, dove si sono verificati diversi allagamenti causati dall’esondazione del torrente Letimbro, in particolare in località Santuario.

E “al momento sono 17 i nuclei familiari isolati nella zona del Santuario e nelle frazioni circostanti“, come comunicato in una nota ufficiale diramata pochi minuti fa da Regione Liguria, mentre diverse arterie stradali risultano ostruite da tronchi e legname trasportati dall’acqua.

“La conta dei danni è in corso, – ha spiegato l’assessore con delega alla protezione civile Maurizio Scaramuzza. – Non siamo ancora in grado di quantificarli. Stiamo pulendo e cercando di ripristinare tutta la zona. Ringrazio i vigili urbani, la polizia e il presidente del seggio del Santuario per il lavoro che hanno fatto per permettere di proseguire le operazioni di voto”.

“E faccio i complimenti all’autista di Tpl per il sangue freddo che ha dimostrato mentre l’acqua rischiava di portarlo via. La situazione ora è tornata sta tornando alla normalità. Anche stavolta si è riusciti ad evitare danni alle persone, che è la cosa più importante”, ha concluso.

Allerta meteo 4 ottobre – day after

Non solo località Santuario, ma anche il centro della città di Savona, seppur in forma più lieve, è stato colpito duramente dal maltempo, con allagamenti diffusi che hanno interessato, tra le altre, via Guidobono, via XX Settembre, via Montenotte e corso Mazzini. Ieri è stato chiuso temporaneamente anche un tratto tra Piazza Mameli e Piazza del Popolo per la caduta di alcuni calcinacci.