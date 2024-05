Il contest “Vetrine in Rosa”: così il commercio savonese saluta l’arrivo del Giro d’italia

Savona/Andora. Vetrine in rosa nella città della Torretta, ma anche stand di Confcommercio a Savona e Andora, con prodotti locali per festeggiare il passaggio del Giro d’Italia in provincia all’insegna dei prodotti locali.

È la speciale accoglienza che Ascom-Confcommercio Savona sta preparando alla Carovana rosa per il prossimo martedì con una serie di eventi dedicati.

“Siamo felici che il Giro d’Italia toccherà nuovamente dopo tanti anni la città di Savona e, grazie all’entusiasmo di tantissime attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa, Ascom Confcommercio Savona coordina il contest “Vetrine in Rosa” che vedrà il suo apice con la premiazione della miglior vetrina, il giorno 7 maggio alle ore14,30 in Piazza Pertini a Savona, nello stand allestito dalle associazioni di categoria della provincia di Savona”, afferma la presidente Laura Chiara.

“Inoltre, nel pomeriggio, alcune attività del territorio ci delizieranno con le loro preparazioni enogastronomiche – continua -. Un gran lavoro di squadra che vede coinvolta la città e i suoi operatori, una bellissima collaborazione con l’amministrazione comunale e gli organizzatori del Giro, tutto quanto per creare e arricchire anche il percorso di Savona Città della Cultura a cui ci candideremo per il 2027. Speriamo che tutte queste iniziative permettano alla città di crescere a grandi passi e diventare sempre più attrattiva”.

PROGRAMMA

A Savona l’appuntamento è in piazza Pertini, dove per tutta la giornata verrà montato lo stand delle associazioni di categoria della provincia.

In città da alcuni giorni le vetrine sono già in rosa, grazie all’iniziativa di oltre 40 commercianti, che hanno dato vita a speciali allestimenti dedicati proprio al Giro d’Italia. Martedì verranno decretati i tre vincitori, che saranno selezionati da una giuria qualificata e potranno aggiudicarsi come primo premio una bicicletta da passeggio offerta da Speed Wheel, oltre ad altri riconoscimenti a cura di partner del territorio.

Dalle 16,30 nello stand, a cura di Confcommercio Savona, inizierà l’evento “Brindisi in rosa con focaccia e farinata”, che sarà curato da due attività della città: “Unto” di via Untoria e “Il sei” di piazza Giulio II di Savona. A seguire si potrà ammirare una esibizione bartender, che completerà la presentazione delle attività di accoglienza della città con un cocktail in esclusiva per tale evento. Unto è un nuovo format che coniuga la tradizione della farinata, quella di ceci classica e quella di grano esclusiva savonese, con l’innovazione della ristorazione gourmet. Il Sei è un’attività che fa parte di un gruppo più ampio denominato Gruppo GLAB, caratterizzato da giovani imprenditori del luogo ai quali non manca la creatività e l’innovazione uniti a un forte entusiasmo.

Ad Andora, città di arrivo della tappa, Confcommercio si propone di accogliere la Carovana con golosi happening nei due stand che verranno allestiti nella zona dell’arrivo della tappa. Da giorni Daniele Ziliani, delegato Confcommercio per il ponente, e i commercianti sono al lavoro per rendere speciale la giornata.

Dalle ore 14,30 alle ore 16,30 ecco il “Dolce Giro”, a cura del panificio-pasticceria Calderaro e Coffee House, con la collaborazione di Pasqualini caffè, che daranno vita a momenti di dolcezza, presentando i loro prodotti di pasticceria artigianale, il servizio di caffetteria e la promozione del territorio.

Da oltre 50 anni la famiglia Pasqualini di Cisano sul Neva gestisce l’omonimo marchio di caffè ed è sinonimo di qualità. Grazie alla passione per la torrefazione e alla selezione delle migliori materie prime sul mercato, offre un prodotto finale di eccellenza assoluta.

La caffetteria, bar Coffee House nasce nel 1972 ad Andora e diventa così un punto di incontro, dove tradizione e innovazione propongono ogni giorno diverse tipologie di latte, prodotti vegani e confezioni regalo.

Nella Pasticceria Calderaro di Andora si possono gustare specialità di pasticceria fresca e secca, torte su prenotazione personalizzate, ma anche pizze, focacce, salatini e farinata.