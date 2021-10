Altare. Precipitazioni importanti sul savonese e in particolare in Val Bormida, dove Altare è stato uno tra i Comuni maggiormente colpiti dalla furia del maltempo.

Diversi gli allagamenti, che hanno invaso cantine e negozi, ma anche frane che hanno interrotto a lungo alcune delle principali arterie stradali (compresa quella che conduce alle scuole), con gli operai al lavoro dalle prime ore di questa mattina per cercare di ripristinare la viabilità.

“Le precipitazioni sono state davvero intense, – ha dichiarato il vicesindaco Luciano Grenno. – Fuoriuscite d’acqua importanti hanno invaso interamente la parte bassa del paese, entrando anche in negozi e cantine. Ci sono stati anche appartamenti investiti da una bomba d’acqua in via Paleologo, una di quelle maggiormente colpite, con almeno 40 cm di acqua. Inoltre, in via Bordone, che conduce alle scuole, l’acqua ha trascinato due tronchi che hanno spinto su una piastra d’ispezione: le scuole sono chiuse, oltre che per l’allerta, anche per l’impossibilità di accedervi”.

“La conta dei danni è ancora in corso ma sono stati sicuramente ingenti. Abbiamo avuto anche diverse frane in periferia: la strada di collegamento con Mallare è stata ostruita ed è critica anche la situazione nella zona dell’area picnic, dove l’acqua ha letteralmente portato via il ponte pedonale. Siamo al lavoro e stiamo dando il massimo in primis per mettere in sicurezza la viabilità”, ha aggiunto.

“Abbiamo avanzato richiesta alla Provincia di aprire la strada che porta in località Montenotte per poter passare e permettere quantomeno agli studenti di recarsi a scuola”, ha aggiunto Roberto Oddera, assessore al bilancio e urbanistica.