Agg. ore 12:00 Vista l’evoluzione della situazione meteorologica a Savona, l’Ipercoop Il Gabbiano oggi chiuderà alle ore 12. “La struttura – spiegano – attualmente non è interessata dalle esondazioni, ma non vogliamo far correre alcun rischio a Soci, clienti e personale, anche in vista dell’allerta rossa che inizierà alle 14”.

Agg. ore 11:10 Il livello del Letimbro è sceso lievemente: i ponti sul torrente sono stati quindi temporaneamente riaperti.

Savona. Si registrano già enormi disagi in provincia e a Savona dove al momento sono state chiuse alcune strade cittadine, chiusi i ponti sul Letimbro e il torrente è esondato all’altezza del Santuario.

Chi abita al Santuario non può scendere a valle. Allo stesso modo, chi si trova a Savona non può fare ritorno nella propria abitazione. Infatti, un mezzo della provincia chiude la strada all’altezza di Lavagnola la strada che collega il centro al Santuario.

Nel frattempo, nel centro di Savona risultano allagate diverse arterie stradali cittadine, tra cui via Guidobono e via XX Settembre (chiuse al traffico), via Montenotte e corso Mazzini. Sono state inoltre chiuse due linee di Tpl: la linea 3 di Cadibona e quella per Pontinvrea.

Allerta meteo 4 ottobre nel savonese

L’ultimo aggiornamento diramato dall’Arpal segnalava un rapido innalzamento del livello idrometrico del torrente Letimbro proprio al Santuario di Savona, conseguente alle precipitazioni che hanno interessato in particolare la parte più di testa del bacino. Visto il persistere delle precipitazioni è atteso un ulteriore incremento del livello con possibili criticità.

“La linea di convergenza ha insistito soprattutto sulla Val Bormida – spiegano da Arpal -, con precipitazioni importanti. Questo ovviamente ha causato una risposta dei corsi d’acqua: l’idrometro a Santuario di Savona ha superato il primo livello di guardia alle 7.30, ora però è in discesa. Sono precipitazioni che insistono sulla zona di Val Bormida e valle stura. Ora si attende il fronte vero e proprio, che è carico di precipitazioni: sono attese soprattutto in serata, servirà massima attenzione”.

LA SITUAZIONE DOPO IL PONTE DI LAVAGNOLA

I PONTI CHIUSI

Si registrano grosse criticità anche per quanto riguarda la viabilità in provincia. Sull’A6 è stato chiuso il tratto tra Ceva e il Bivio A6/A10 Savona in direzione Bivio A10. Attualmente è chiusa al traffico la Sp29, dove a causa di una frana prima dell’abitato di Cadibona, la strada è stata temporaneamente interdetta in entrambe le direzioni. Chiusa la Sp41 (Pontinvrea-Montenotte Superiore) a causa di allagamenti, nella frazione cairese, infatti, è esondato il rio.

Articolo in aggiornamento