Savona. Il maltempo è arrivato nel Savonese e, nonostante le situazioni più critiche si dovrebbero verificare nel pomeriggio, già diversi i danni e i disagi in tutta la provincia.

I problemi maggiori si sono riscontrati in Valbormida. Attualmente è chiusa al traffico la Sp29, dove a causa di una frana prima dell’abitato di Cadibona, la strada è stata temporaneamente interdetta in entrambe le direzioni.

Grandi disagi anche nella zona di Giusvalla e Pontinvrea, dove è esondato l’Erro. La Sp542 (quella che collega il paese con Dego), inizialmente chiusa a causa di una frana al km 11, è stata riaperta ad una corsia con senso unico alternato. Chiusa invece la Sp41 (Pontinvrea-Montenotte Superiore) a causa di allagamenti, nella frazione cairese, infatti, è esondato il rio.

Dati i disagi alla viabilità, Tpl ha comunicato che al momento sono sospese due linee: la linea 3 di Cadibona e quella per Pontinvrea

Problemi anche nella città di Savona, diverse le arterie stradali allagate e per questo chiuse al traffico. La situazione più critica in via Guidobono e via XX Settembre, ma disagi si riscontrano anche in via Montenotte e corso Mazzini. È stata decisa, inoltre, la chiusura di tutti i ponti sul torrente Letimbro, non è quindi possibile attraversare la città. La situazione più critica è all’altezza del Santuario.

Anche in autostrada le forti piogge stanno portando ad alcune chiusure. Sull’A6 è stato chiuso il tratto tra Ceva e il Bivio A6/A10 Savona in direzione Bivio A10.

